Primo Appuntamento, la puntata del 15 ottobre: single ed andamento coppie

Martedì 15 ottobre, su Real Time, è in programma una nuova puntata di Primo Appuntamento. L’ottava edizione del format è trasmessa, come sempre, dalle 21:20.

Primo Appuntamento 15 ottobre, Eleonora cena con Andrea

La puntata di Primo Appuntamento di oggi è condotta da Flavio Montrucchio. Quest’ultimo, al suo fianco, ha Barbara, la maitre che accoglie i clienti nel locale. Il barman, che prepara gli aperitivi che precedono le cene vere e proprie, è Mauro.

A Primo Appuntamento c’è Eleonora. Ha 33 anni, vive e lavora a Roma, dove ha un negozio di cosmetici. Afferma: “Sono una persona solare, è difficile vedermi arrabbiata. Con i ragazzi sono me stessa, sono indipendente ed un po’ permalosa“. Eleonora confessa: “Sono single da un anno, sono parecchio esigente e se non va come voglio io mollo la presa“. Cena con il 40enne Andrea, ingegnere “preciso e maniacale, che desidera tenere tutto sotto controllo“. Vive nella provincia di Pescara e si definisce “estremamente romantico”.

Cecilia con Marco

Durante l’appuntamento c’è Cecilia, 57enne che abita a Milano ma che è originaria del Perù. Ha la passione per il ballo, attività che le permette di “dimenticare i problemi“. Cura le persone malate di Alzheimer e non ha un partner da diciotto anni, durante i quali si è dedicata completamente ai figli. Le piacerebbe conoscere un uomo “con un bel sorriso e capace di amarmi come mamma e nonna“. Passa la serata con il napoletano Marco, custode di 64 anni che risiede a Milano. Sottolinea: “La mia caratteristica è la fedeltà, sia in amore che in amicizia. Vorrei trovare una donna capace di completarmi“.

Altro protagonista di Primo Appuntamento del 15 ottobre è il 22enne Raffaele, studente di ingegneria informatica. Ha un carattere “istintivo”, al punto da definirsi un “improvvisatore”. Vive nella provincia di Napoli ed è ha una grande autostima. Effettua il primo appuntamento al buio della sua vita con la 22 enne Alice, anch’essa campana e studentessa, ma di lingue. Sogna di diventare una hostess e girare il mondo. È “solare, timida e romantica“.

Primo Appuntamento 15 ottobre, Luca e Christopher

Infine, a Primo Appuntamento del 15 ottobre ci sono Luca e Christopher . Il primo è di Bologna, ha 19 anni ed è in cerca di lavoro. Si ritiene “educato, gentile ed educato“, ma anche “molto timido”. Non ha un partner da oltre un anno. Il secondo ha 22 anni, è della Costa Rica e studia a Pisa in ingegneria elettronica. Si è trasferito nel nostro paese nonostante il parere negativo della mamma. Alcuni lo definiscono “passivo aggressivo“.