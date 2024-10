Stasera in tv mercoledì 16 ottobre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 16 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto?

Stasera in tv mercoledì 16 ottobre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm The Good Doctor. Anche stasera due episodi. Il primo s’intitola, “Incondizionato”. Claire torna al Bonaventura Hospital per fare analizzare un nodulo al seno; Shaun (Freddie Highmore), Jared e Charlie si occupano di lei. Glassman deve di nuovo fare i conti con il tumore. Park e Morgan si sposano nel bar del loro primo appuntamento. A seguire, “Addio”. Nell’episodio che chiude definitivamente la serie, i medici del Bonaventura Hospital meditano sul proprio futuro mentre si trovano ad affrontare insieme uno dei casi più difficili e importanti della loro carriera.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Tra i casi di cui Federica Sciarelli si è occupata più volte c’è l’omicidio del calciatore Denis Bergamini, avvenuto in Calabria nel 1989. Lo scorso 1° ottobre la compagna di Bergamini, Isabella Internò, è stata condannata in primo grado dalla Corte di Assise di Cosenza a 16 anni di carcere.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè parla di Emilio Isgrò, artista concettuale promotore del linguaggio della “cancellatura”. Con quest’azione all’apparenza distruttiva vuole spingere a riflettere e a mettere in discussione la parola stessa e il pensiero che la sottende.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Non si fermano gli episodi di violenza nelle città italiane, tema di stretta attualità su cui Mario Giordano torna anche oggi. Spazio anche a nuove storie di ingiustizia e ai ladri di case, per i quali il governo Meloni ha creato un nuovo reato: occupazione abusiva di immobile destinato a residenza altrui.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Generation. Tra le novità di questa seconda edizione c’è l’ingresso in giuria di Iva Zanicchi, che lo scorso anno era uno dei coach. Il suo posto accanto agli altri capisquadra (Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Anna Tatangelo, Fausto Leali e Mietta) è stato preso da Lola Ponce. Oggi, la seconda puntata.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Questa sera Aldo Cazzullo ci parlerà delle “Cinque giornate di Milano”, dal 18 al 22 marzo 1848, con l’insurrezione della popolazione locale e la temporanea liberazione dal dominio austriaco, uno degli episodi cruciali del Risorgimento.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova a Monza in caccia del miglior ristorante chic del posto. Ai fornelli si sfidano: Orso Bruno, La Cantina della Monaca, Seta, Mamie. Il premio per la categoria Special va al miglior risotto alla monzese.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Prima di affrontare la convivenza, uomini e donne s’incontrano separatamente per condividere l’esperienza della luna di miele. Per alcuni questo meeting sarà determinante. Ad aiutarli, il sociologo Mario Abis.

I film di questa sera mercoledì 16 ottobre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2023, di Michael Jacobs, Ti presento i suoceri, con Richard Gere, Susan Sarandon. Michelle, fidanzata di Allen, organizza una cena per far incontrare i rispettivi genitori. Non sa che suo padre Howard (Richard Gere) ha già una relazione con Monica (Susan Sarandon), madre del fidanzato. E che Sam, padre di Allen, è innamorato di Grace, madre di Michelle, conosciuta da poco.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Thor Freudenthal, Quello che tu non vedi, con Charlie Plummer. Espulso da scuola, un adolescente schizofrenico viene convinto dalla madre a sperimentare una cura. Ammesso in un nuovo istituto fa amicizia con una compagna, ma…

Su Nove, alle 21.30, il film commedia del 2009, di Fausto Brizzi, Ex, con Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Claudio Bisio. Tra Natale e San Valentino, alcune coppie entrano in crisi. Tra loro ci sono Caterina e Filippo, che vogliono divorziare, e Paolo, minacciato dall’ex della sua fidanzata.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Zack Snyder, Batman V Superman: Dawn of Justice, con Henry Cavill. I due supereroi non si sopportano ed entrambi cercano il modo per eliminare il rivale. Intanto, una nuova minaccia appare all’orizzonte, mettendo a rischio la razza umana.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di Angelina Jolie, Unbroken, con Jack O’Connell. La storia di Louis Zamperini, atleta olimpico ed eroe di guerra. Nel 1942, dopo aver passato 47 giorni su una zattera nel Pacifico, viene recuperato dai Giapponesi e subisce le angherie di un sadico sergente.

Stasera in tv mercoledì 16 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Amy Rice, The Independent – Complotto per la Casa Bianca, con Jodie Turner Smith. La giornalista Eli James decide di far squadra con il leggendario giornalista Nick Booker per sventare una cospirazione che coinvolge un candidato alla presidenza degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2023, di Sofia Coppola, Priscilla, con Cailee Spaeny, Jacob Elordi. Il grande e turbolento amore tra Elvis Presley e Priscilla Beaulieu: dal loro incontro in Germania, quando lei ha 14 anni e lui è già una superstar, alle nozze nel 1967 e il divorzio sei anni dopo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2018, di Sean Anders, Instant Family, con Rose Byrne, Mark Wahlberg. Non potendo avere figli, Pete ed Ellie adottano tre fratelli. Ben presto la coppia si rende conto che fare i genitori comporta non solo momenti gioiosi, ma anche sacrifici e frustrazioni.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2003, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re, con Elijah Wood. Minas Tirith, la capitale di Gondor, sta per cedere all’attacco della potentissima armata di Sauron. Intanto Frodo, tradito da Gollum, viene catturato dal ragno Shelob.