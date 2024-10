Bake Off Italia, la puntata del 18 ottobre: sfide, prove ed eliminato

Venerdì 18 ottobre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. Quella odierna è la settima puntata della dodicesima stagione. La rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre la propone dalle 21:20 circa.

Bake Off Italia 18 ottobre, il titolo è Sapori italiani

Bake Off, format che la Banijay Italia ha realizzato per conto della Warner Bros. Discovery, è condotto dalla solita Benedetta Parodi. Al suo fianco, sotto il tendone posto nella suggestiva Villa Borromeo D’Adda, ci sono, nel ruolo di giudici, Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro, esclusivamente per la prova tecnica, si aggiunge Iginio Massari. Il titolo dell’appuntamento è Sapori italiani. Per l’occasione, i concorrenti rimasti in gara devono cimentarsi nella preparazione dei dolci italiani più apprezzati e conosciuti al mondo.

La prova creativa e quella tecnica

La puntata del 18 ottobre di Bake Off Italia inizia con la prova creativa, basata sui dolci regionali. Gli aspiranti pasticceri devono lavorare in coppia: ognuna, deve realizzare e rivisitare una particolare pietanza. Le preparazioni al centro della manche sono, in primis, i pasticciotti e i genovesi, rispettivamente originari della Puglia e della Sicilia. Sotto le cloche dei giudici ci sono anche le tipiche sfogliatelle di pasta frolla napoletano, oltre agli strucchi del Friuli Venezia Giulia. Infine, il viaggio fra le regioni italiani termina in Sardegna con le traduzionali seadas. In questa fase, Federica, vincitrice del grembiule blu la scorsa settimana, ha la possibilità di sfruttare un vantaggio.

La sfida di Bake Off Italia procede con la prova tecnica. Iginio Massari, questa settimana, obbliga i partecipanti a preparare il tiramisù. Il dolce, però, dovrà essere cotto interamente in forno. In primis, deve avere una base di frolla al cioccolato e al caffè. La farcitura deve contenere il mascarpone, mentre al di sopra dev’esserci uno strato di biscuit al caffè. Come se non bastasse, per decorazione dev’essere realizzata, con il cioccolato, una tazzina di caffè.

Bake Off Italia 18 ottobre, la prova a sorpresa

La serata di Bake Off Italia del 18 ottobre termina con la prova a sorpresa. I giudici obbligano gli sfidanti a preparare una torta di pizza. Si tratta, come definita da Tommaso Foglia, di una sorta di “pizza quattro stagioni in verticale“, ovvero quattro diverse tipologie di pizze, messe una sopra l’altra e ben stratificate. Ogni ricetta deve avere almeno quattro strati e due diverse tipologie di farciture. Al termine, il miglior concorrente è premiato con il grembiule blu. Il peggiore è definitivamente eliminato.