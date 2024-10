Hanno ucciso l’Uomo Ragno, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Sky, venerdì 18 ottobre, propone, dalle 21:20, la seconda puntata di Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Così come il debutto, la serie tv è in onda in contemporanea su Sky Uno (canale 108), Sky Cinema Uno (301) e Sky Serie (112).

Hanno ucciso l’Uomo Ragno seconda puntata, regista e dove è girata

Produzione originale italiana, la fiction Hanno ucciso l’uomo ragno è realizzata da Sky Studios e Groenlandia. Quest’ultima società appartiene al gruppo Banijay Italia. I produttori esecutivi del progetto sono Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Quest’ultimo, inoltre, figura anche nell’elenco degli sceneggiatori insieme a Francesco Agostini, Giorgio Nerone e Chiara Laudani.

I registi che curano la fiction sono, oltre al già citato Sibilia, Alice Filippi e Francesco Ebbasta. La prima stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Sky ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì. Le riprese si sono svolte in Italia.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, i protagonisti Max e Mauro sono entusiasti per il successo, improvviso, arrivato la scorsa settimana. Tuttavia, le difficoltà dei due continuano ad emergere con forza: il primo, cauto, vorrebbe concentrarsi esclusivamente sulla scuola, visti gli oramai incombenti esami di maturità. Il secondo, invece, è sereno e non sembra preoccuparsi di una eventuale bocciatura scolastica. Nel frattempo, i personaggi principali ricevono una notizia molto importante: per loro, infatti, si aprono le porte della televisione, essendo chiamati per partecipare ad uno show di Italia 1.

Spoiler finale

In seguito, durante l’appuntamento della serie, il rapporto fra Mauro e Max è sempre più teso. I due hanno un forte litigio, al punto che decidono di evitarsi. Max, deluso per la litigata con l’amico e collega artista, accantona, almeno momentaneamente, la passione per la musica e si mette alla ricerca di un modo alternativo per affrontare il servizio militare obbligatorio. Max, infine, è sempre più vicino a Silvia, di cui è innamorato da tempo.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hanno ucciso l’uomo ragno, la cui seconda puntata è in onda su Sky Serie, Sky Uno e Sky Cinema Uno dalle 21:20 di oggi, venerdì 18 ottobre.