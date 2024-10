X Factor 2024, la conferenza stampa dei Live: nella prima puntata c’è Ghali

Martedì 22 ottobre, dalle 11:30, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei Live di X Factor 2024. Lo show entra nel clou con la fase ad eliminazione diretta, al via giovedì 24 ottobre, in prima serata su Sky Uno (canale 108 di Sky). La conduzione è a cura di Giorgia. Ad animare il confronto ci sono gli artisti che compongono le quattro compagini, capeggiate dai giudici Achille Lauro, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Di seguito le quattro compagini dell’edizione.

Team Achille Lauro:

PATAGARRI;

Lorenzo Salvetti ;

; Les Votives.

Team Jake La Furia:

Francamente;

The Folz;

EL MA.

Squadra Paola Iezzi:

Pablo Murphy;

LOWRAH;

Dimensione Brama.

Team Manuel Agnelli:

Danielle;

PUNKCAKE;

Mimì.

X Factor 2024 Live conferenza stampa, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa di presentazione dei Live di X Factor 2024. A presiedere l’incontro c’è Gianluca Gazzoli, che guida l’Ante Factor. Prende la parola Giorgia: “Io sono emozionatissima! Temo di sbagliare ma penso sarà inevitabile. Con tutti i limiti del caso, io ce la metto tutta“.

In seguito salgono sul palco Achille Lauro e i suoi artisti. Il giudice: “Io sono a mio agio, i ragazzi sono tranquilli e preparati, mi fido della loro preparazione. Ho qualcosa che mi accomuna con ognuno di loro, abbiamo tanti interessi in comune“. I Patagarri: “A noi piace reinterpretare i grandi classici, cercheremo di avere un sound retrò. Speriamo di divertirci”. I Les Votives: “Siamo gasati, con Lauro possiamo lavorare sull’avanguardia”. Lorenzo Salvetti: “Cercherò di stare tranquillo ed immergermi nei brani che dovrò interpretare“.

Nella conferenza stampa dei Live di X Factor 2024 arriva la squadra di Jake La Furia. Il rapper: “Proverò a preservare l’armonia che si è creata al tavolo, tenterò di mettere da parte la mia competitività. Ho scelto i miei artisti dopo una dura e criticata selezione, rappresentano le cose che cercavo“. Francamente: “Sono privilegiata, spero di essere all’altezza della situazione”. The Foolz: “Proveremo a portare noi stessi con le cover“. El Ma: “Sto imparando l’italiano, non vedo l’ora di salire sul palco“.

I team di Manuel Agnelli e Paola Iezzi

La conferenza stampa procede con Manuel Agnelli e i suoi artisti. Il coach: “I miei artisti non hanno nulla in comune, ma si fidano di me e non è per niente scontato. Quest’anno, per la prima volta, mi sto divertendo“. Danielle: “Con Agnelli spero di diventare il miglior Danielle del mondo“. I Punkcake: “Ci divertiamo tanto ed è vero, abbiamo grande fiducia in Manuel“. Mimì: “Mi aspetto tanto divertimento, spesso mi dimentico di essere presente, ma questa volta ho l’ambizione di godermi tutto ciò che mi accadrà”.

Infine, è la volta del team di Paola Iezzi. Quest’ultima svela: “Ho grande gioia, provo le emozioni che avevo quando ho fatto per la prima volta Sanremo. Giorgia e gli altri giudici sono dei compagni di viaggio incredibili. Vorrei trasmettere ai miei ragazzi la tranquillità“. LOWRAH: “Non vedo l’ora di iniziare“. I Dimensione Brama: “Siamo sette teste, ma il nostro frontman ce l’ha più dura delle altre“. Pablo Murphy scherza con Gazzoli: “Sono disperato perché non sono riuscito a prendere i biglietti per gli Oasis“.

Al parterre di ospiti si aggiungono Antonella D’Errico di Sky e Marco Tombolini della Fremantle Italia. La prima: “Il pubblico ha ritrovato la connessione con X Factor e per questo ringrazio Giorgia e i giudici. Per me è una conferma: mentre giravamo le puntate noi ci divertivamo tanto. Abbiamo avuto una crescita negli ascolti del 36% rispetto all’anno scorso. Sulla piattaforma pay, il dato nei sette giorni è di oltre 1,7 milioni di persone“. Breve saluto (registrato) del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ricorda che la finale del talent del 5 dicembre si svolgerà da Piazza Plebiscito. Il 30 ottobre sarà possibile prenotare i biglietti gratuiti per assistere dal vivo all’evento.

X Factor 2024 Live conferenza stampa, Ghali ospite della prima puntata

La conferenza stampa dei Live di X Factor 2024 prosegue con Laccio. Il direttore artistico svela che Ghali sarà l’ospite della prima puntata. Il regista Luigi Antonini: “X Factor ha una sinergia rara, spesso ci dà l’opportunità di vivere delle prime volte“. Gazzoli si dice “onorato” di poter guidare per il secondo anno di fila l’Ante Factor.

Nella conferenza stampa iniziano le domande dei giornalisti. Giorgia: “Non so come sarà la mia conduzione, ma mi poggerò molto sulla parte istintiva ed umana. Fiorello mi dà un sacco di coraggio. Cercherò di ricordami di dire tutto ciò che devo “. Cosa sperano di portare i giudici allo show? Achille Lauro: “Spero di trovare qualche artista capace di rimanere dopo la fine dello show“. Jake La Furia: “Cerco, banalmente, buona musica, perché il mercato italiano ne ha bisogno“. Manuel Agnelli: “Mi piacerebbe provocare discussioni, finalmente si può parlare di musica“. Paola Iezzi: “Non voglio preclusioni sui generi musicali. La musica è cultura, l’importante è che sia di qualità“.

Gli artisti giudicati meritevoli di proseguire un percorso musicale dopo la fine dell’esperienza saranno seguiti da Warner. Manuel Agnelli chiarisce: “Il mio obiettivo non è mai stato quello di cercare persone già pronte, ma di formare diamanti grezzi. Quest’anno ho al mio fianco persone con esperienza, che pensano a ciò che hanno intorno e non solo a loro stessi. Tutti stiamo lavorando per lo stesso obiettivo, mi sento in una squadra e ciò mi fa stare tranquillo“. Jake La Furia: “Provo più soddisfazione nel lavorare con artisti appartenenti ad altri generi musicali“. Termina qui l’incontro.