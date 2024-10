Grande Fratello, la puntata del 21 ottobre: Lorenzo e Shaila volano al GF spagnolo

Lunedì 21 ottobre è andata in onda, su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma, come sempre, è condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello 22 ottobre, Yulia si confronta con il fidanzato Simone

Durante il Grande Fratello del 21 ottobre, Signorini ha proposto un focus sulla coppia Giglio e Yulia. Sia lui che lei, infatti, hanno confessato di provare qualcosa, sottolineando di voler proseguire la loro conoscenza. Ad ascoltare tali parole, in salone, c’è il fidanzato (oramai ex) Simone. Quest’ultimo ha un duro faccia a faccia con la concorrente, che dopo un iniziale imbarazzo ammette di non provare più gli stessi sentimenti di prima. L’uomo, infastidito, afferma: “Viviti la casa e sii libera, un giorno uscirai. Io sono a posto”.

Yulia, subito dopo il faccia a faccia, è rimasta molto colpita dal comportamento dell’ex fidanzato. Ricordando tutto ciò che lui ha fatto per lei, ha ceduto alla commozione ed è stata consolata da Giglio, che ha comunque voluto spendere delle parole di apprezzamento per l’atteggiamento avuto da Simone.

Shaila scarica Javier, che si scontra con Lorenzo

Al Grande Fratello del 21 ottobre, l’ex velina Shaila Gatta è tornata a riflettere profondamente sui suoi sentimenti. Nel confronto fra lei e Javier si è inserito Lorenzo, che, a suo dire, avrebbe un carattere più forte rispetto al pallavolista. Parole, queste, che lo sportivo non ha preso per niente bene, invitando il coinquilino a “sciacquarsi la bocca“.

In seguito, Javier ha confessato di provare qualcosa di importante verso Shaila. Lei, però, ha frenato: “Io al momento non sento un trasporto come il suo. Se dovessi uscire prima non credo che lo aspetterei“. Dichiarazioni che hanno colto di sorpresa il ragazzo, che ha sottolineato l’incoerenza fra tali parole e i gesti: “Abbiamo passato cinque notti su sette insieme“.

Lorenzo, poi, al GF del 21 ottobre ha raccontato la sua storia, confessando di essere arrivato a “fare del male per dimostrare di essere forte“. Ha potuto anche riabbracciare la mamma.

Grande Fratello 21 ottobre, Shaila e Lorenzo in Spagna

Al Grande Fratello del 21 ottobre, Shaila e Lorenzo sono risultati i preferiti del pubblico. Arrivati in studio, dove hanno dichiarato un interesse reciproco, Signorini ha comunicato loro che voleranno in Spagna, essendo ospiti del Grande Fratello spagnolo. Direttamente da Madrid, invece, arriva in Italia la giovane Maica. Gli altri concorrenti non conoscono la verità e sono convinti che Spolverato e Gatta sono stati eliminati.

La puntata è terminata con le nomination. Il pubblico devono selezionare il partecipante preferito fra Helena, Amanda, Iago, Mariavittoria, Giglio e Jessica.