Boss in incognito, la decima edizione al via il 22 ottobre: nella prima puntata protagonista la Soavegel

Martedì 22 ottobre debutta, su Rai 2, la decima edizione di Boss in incognito. Il programma è proposto in prima serata, dalle 21:20 circa.

Boss in incognito decima edizione, il conduttore

Al timone della decima edizione di Boss in incognito c’è Max Giusti. Comico ed imitatore, è il padrone di casa dello show per la quinta stagione consecutiva. Il suo esordio, infatti, è giunto durante la sesta edizione, che ha debuttato nel settembre del 2020. In quella occasione, aveva raccolto il testimone di Gabriele Corsi.

La decima edizione di Boss in incognito è visibile in televisione a pochi mesi di distanza dalla fine della nona stagione. Essa, infatti, è terminata lo scorso 18 marzo. I tre appuntamenti avevano convinto una media di 1,08 milioni di telespettatori, per una share del 6,41%. Un dato, questo, decisamente più basso rispetto a quello del 2023, quando lo show aveva intrattenuto 1,3 milioni di italiani con il 7,73% di share.

Come funziona il programma

Nella decima edizione di Boss in incognito non cambia il meccanismo di funzionamento del format. In ogni appuntamento, il boss di un’importante azienda del nostro paese decide di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Come in passato, si camuffa anche il conduttore Max Giusti, che a sua volta incontra un dipendente e va in missione per conto del Boss.

La decima edizione di Boss in incognito è composta da cinque puntate. Le prime tre sono visibili per altrettante settimane, il martedì sera su Rai 2. Le restanti, invece, sono proposte il prossimo anno, nel 2025. Il format, prodotto da Endemol Shine Italia e versione italiana di Undercover Boss, permette di raccontare delle eccellenze aziendali italiane ed internazionali, mettendo in contatto i vertici con i dipendenti.

Boss in incognito decima edizione, la storia della prima puntata

Nella prima puntata di Boss in incognito, in onda il 22 ottobre su Rai 2, è protagonista la Soavegel. Per la società, leader nel settore dei surgelati, è conosciuto l’Amministratore Delegato Domenico Bianco. L’azienda ha 150 dipendenti ed esporta i propri prodotti in tutto il mondo, con un fatturato di 52 milioni di euro.

Nella settimana in incognito, Bianco incontra Antonio, che lo supporta nella preparazione dei panzerotti. In seguito è dato spazio ad Alieu, che si cimenta nella preparazione degli arancini. Concetta lo istruisce nel confezionamento dei mini panzerotti e delle crepes. Con Cosimo, invece, entra nel freddissimo mondo del magazzino di stoccaggio. Max Giusti, sotto mentite spoglie, passa una giornata con Domenico, cimentandosi nella promozione del prodotto in piazza ad Ostuni.