Mike, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Martedì 22 ottobre, su Rai 1, è in onda la seconda puntata di Mike. La miniserie evento, che celebra la vita professionale e privata di Mike Bongiorno, è visibile dalle 21:20 circa.

Mike seconda puntata, regista e dove è girata

Mike è una produzione originale della società Viola Film, che l’ha realizzata in collaborazione con Rai Fiction. La serie evento è composta da due puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. La prima è stata trasmessa ieri, lunedì 21 ottobre, ed ha ottenuto ottimi ascolti. In particolare, ha intrattenuto 3,4 milioni di telespettatori, per una share del 19,51%.

Colui che ha curato la regia è Giuseppe Bonito. La sceneggiatura è di Salvatore De Mola. La trama, seppur con qualche elemento di finzione, è tratta da La Versione di Mike, autobiografia che la leggenda della televisione italiana ha scritto nel 2007 insieme al figlio Nicolò. Gran parte delle riprese si sono svolte in Italia, a poca distanza da Torino. Il set, inoltre, è stato montato a Sofia, capitale della Bulgaria, dove è stato ricostruita New York.

Mike seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata di Mike, in onda il 22 ottobre su Rai 1, si parte dal 1945. L’Europa, dopo anni di violenti combattimenti, si appresta ad entrare in un lungo periodo di pace. Mike si trova a New York, dove riprende l’attività di giornalista, collaborando con alcune testate del nostro paese. Dopo otto anni passati negli USA, Bongiorno torna in Italia, lavorando alla Rai. Si tratta dell’inizio di un lungo sodalizio artistico, che lo porterà, nel 1954, a guidare il primo programma ufficiale della televisione italiana, ovvero Arrivi e partenze.

Spoiler finale

Durante il finale della miniserie Mike sono analizzati, in breve, i tantissimi successi di Bongiorno, che lo hanno reso uno dei conduttori più amati ed apprezzati dal pubblico italiano. Inoltre, è dato spazio alle vicende private del protagonista. Un focus è proposto sull’incontro e conseguente relazione con Daniela Zuccoli, terza moglie che è rimasta al fianco di Mike fino alla sua morte e con la quale ha avuto tre figli.

Mike seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Mike, miniserie che termina con l’appuntamento odierno visibile su Rai 1 dalle ore 21:20 circa ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.