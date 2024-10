Temptation Island 12, la scelta finale: cosa è successo un mese dopo la fine del programma

Martedì 22 ottobre, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island 12. L’appuntamento, come sempre, è stato condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 12 ultima puntata, il falò di Federica ed Alfonso

A Temptation Island di ieri, l’ultima coppia rimasta in gioco, ovvero Federica ed Alfonso, ha svolto il falò di confronto. Il faccia a faccia è stato chiesto dall’uomo, che non appena ha incontrato la ragazza le ha chiesto scusa per “l’eccessiva gelosia” del passato. Alfonso, visibilmente commosso, parlando con Bisciglia ha svelato: “Ho perso tante persone importanti, lei è la più importante fra quelle che mi sono rimaste. Devo accettare di fidarmi, è la donna della mia vita“. Federica, colpita da tali parole, perdona il compagno e i due escono insieme.

Il conduttore, in seguito, ha accolto tutte le coppie di quest’anno ad un mese dalla fine delle registrazioni, per comprendere gli sviluppi. A tal proposito, si è scoperto che Federica ha lasciato Stefano e, una volta a Napoli, non è mai tornata a vivere con lui. Il compagno ammette di non aver compreso le motivazioni. Lei, invece, sottolinea che l’oramai ex fidanzato ha subito chiesto alla donna di rompere tutti i legami con il single Stefano, con il quale, invece, ha avviato una conoscenza.

Mirco e Giulia

Nell’ultima puntata di Temptation Island 12 sono giunti Mirco e Giulia, che si erano lasciato dopo una relazione di nove anni e mezzo. I due hanno confermato la rottura: lei, una settimana dopo, ha provato a riallacciare i rapporti e ripristinare il rapporto. Lui, però, ha iniziato una frequentazione con la single Alessia, con la quale sembra andare molto d’accordo.

Altra conferma, ad un mese di distanza dal termine dello show, è quella che riguarda Anna ed Alfred, fra i protagonisti più discussi dell’edizione autunnale dello show. Hanno concluso l’esperienza lasciandosi, in quanto lui si è avvicinato alla single Sofia. Quest’ultima, giunta a sorpresa di fronte al conduttore, racconta: “Alfred usa le persone come se fossero oggetti, ha ragione la sua fidanzata quando lo accusa che fa le cose senza dargli peso. Mi ha manipolata, si è rifiutato di accompagnarmi al mese dopo“.

Anna, ovviamente, ha confermato la fine del rapporto: “Mi ha chiesto di tornare insieme dopo la fine del programma, ma non tornerei mai con lui“. Inoltre, è giunta al capolinea la storia d’amore fra Titty ed Antonio. Lei ammette di non aver più rivisto il compagno, accusandolo di averla “umiliata”. Lui manifesta la volontà di stare per un po’ da solo, per conoscersi meglio e godersi la sua libertà.

Temptation Island 12 ultima puntata, le altre coppie

A Temptation Island 12, Diandra e Valerio sono rimasti insieme. Le divergenze principali rimangono, ma i due si sono definiti molto innamorati e stanno cercando di trovare un punto di equilibrio. Millie e Michele, invece, sono ancora single: tuttavia, i due si stanno risentendo perché c’è del sentimento, ma nessuno sembra riuscire a mettere da parte le proprie divergenze. Lei è stanca delle accuse dell’uomo, che a sua volta si aspettava dalla giovane dei gesti che, però, sono mancati. Infine, Sarah e Fabio sono rimasti insieme. Il fidanzato ha compreso di aver sbagliato e sta provando a riguadagnare la fiducia di lei. I due, al termine dello show, hanno iniziato a convivere.