Una giornata particolare, Aldo Cazzullo il 23 ottobre racconta Caterina De Medici

Mercoledì 23 ottobre, La7 propone un nuovo appuntamento di Una giornata particolare. Il programma, condotto da Aldo Cazzullo, è visibile dalle 21:25 circa.

Una giornata particolare 23 ottobre, Caterina De Medici

Prosegue la terza edizione di Una giornata particolare. Il format, come sempre, è fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito dell’emittente guidata da Urbano Cairo. Al timone torna il giornalista Aldo Cazzullo. Al suo fianco, nella narrazione, ci sono gli invitati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido. Tutti insieme, ripercorrono una giornata che è stata fondamentale nella storia italiana ed internazionale. La protagonista della serata odierna è Caterina De Medici. Per parlarne è ricostruita, minuto per minuto, la Notte di San Bartolomeo e la cosiddetta Strage degli Ugonotti, avvenuta a Parigi nella notte del 24 agosto del 1572.

La figura dell’italiana alla corte di Francia

Caterina De Medici, come racconta Una giornata particolare del 23 ottobre, è stata una grande italiana alla corte di Francia. Muovendosi in un ambiente spesso ostile, è riuscita a creare intorno a sé la figura di sovrana priva di scrupoli, che nel suo regno si è dovuta spesso scontrare con altri personaggi molto importanti della storia rinascimentale. Al suo fianco, De Medici si è circondata da figure misteriose, fra cui profeti ed indovini. Il più famoso, senza dubbio, è Nostradamus, le cui profezie sono ancora oggi discusse.

La storia di Caterina De Medici, come detto, si intreccia con quella della Notte di San Bartolomeo. Un vero e proprio massacro, nato dall’ordine dato da Carlo IX di uccidere il condottiero francese Gaspard de Chatillon e trasformato in una strage, nella quale persero la vita fra le 5 mila e le 30 mila persone. Si tratta di un episodio violentissimo, che ha segnato per sempre la storia delle guerre religiose.

Una giornata particolare 23 ottobre, i luoghi simbolo della storia, dal Louvre a Palazzo Vecchio

Aldo Cazzullo, per narrare Caterina De Medici, durante la puntata del 23 ottobre effettua un viaggio fra Parigi e Firenze. Nella capitale francese visita luoghi simbolo per la vita della sovrana, dal Louvre alla Chiesa di Saint Denis, passando per il quartiere di Marais. Nella città italiana, invece, raggiunge Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti, oltre naturalmente al Palazzo Medici Ricciardi e all’antica officine farmaceutica sita a Santa Maria Novella.

Ad arricchire Una giornata particolare del 23 ottobre ci sono gli interventi di alcuni ospiti. In primis c’è il teologo Fulvio Ferrario. Con lui, spazio allo storico Marcello Simonetta ed alle scrittrice Alessandra Necci e Lia Celi.