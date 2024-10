Stasera in tv mercoledì 23 ottobre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 23 ottobre 2024. Su Rai2, il telefilm Delitti in Paradiso, con Ralf Little. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 23 ottobre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Delitti in Paradiso, con Ralf Little. Titolo dell’episodio: “Un fantasma dal passato”. Mentre gli abitanti di Saint Marie sono immersi nell’atmosfera natalizia, una studiosa di casi criminali viene assassinata sull’isola. La donna si stava occupando per il suo podcast della scomparsa di un bambino avvenuta 45 anni prima. Parker (Ralf Little) indaga.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Il successo del programma parte da lontano ma nel tempo, grazie a Federica Sciarelli, “Chi l’ha visto?” ha acquisito un equilibrio perfetto. Non ci sono opinionisti, gli unici protagonisti sono i familiari degli scomparsi o delle vittime, assistiti dai loro legali. Stasera, la settima puntata della 37° edizione.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta il documentario “L’arte anarchica di Enrico Baj” di Didi Gnocchi e Valeria Parisi che ci porta nella casa di Baj (1924-2003) a Vergiate (Varese). Tra le sue opere, “I funerali dell’anarchico Pinelli”, grande installazione del 1972.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Sulle note di “YMCA” dei Village People Mario Giordano, lo scorso 2 ottobre, ha festeggiato in studio la 188° restituzione di una casa ai legittimi possessori. Il testo della canzone dice tutto: “Case, liberate da noi, sempre case, occupate da chi non sa stare alle regole e bara, ma non ci fermeranno…”.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Generation. Sono passati quasi 14 anni dal debutto su Canale 5 di “Io canto”. E oggi come allora al timone del talent riservato ai più piccoli c’è Gerry Scotti, che in questa seconda edizione della versione Generation è affiancato dai giudici Iva Zanicchi, Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Nella puntata di questa sera, Aldo Cazzullo si occupa di Caterina de’ Medici, Regina di Francia, e del suo controverso ruolo nella strage della notte di San Lorenzo, il 24 agosto 1572, culminata con il massacro degli ugonotti a Parigi.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Champions League. In chiaro c’è Barcellona-Bayern Monaco, uno degli incontri fra squadre straniere per la 3° giornata di Champions League. Ricordiamo che le formazioni salgono da 32 a 36 al posto dei gironi c’è un torneo unico dove valgono i punti in classifica.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Le tre coppie di neosposi sono alle prese con la convivenza. Grazie anche all’aiuto del sociologo Mario Abis e del life coach Andrea Favaretto, i partner cercano di stabilire il dialogo tra loro e di affrontare le difficoltà.

I film di questa sera mercoledì 23 ottobre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film drammatico del 2023, di Sean McNamara, Sulle ali della speranza, con Dennis Quaid, Heather Graham. Il farmacista Doug White (Dennis Quaid), la moglie Terri (Heather Graham) e le due figlie vivono un incubo nella domenica di Pasqua: mentre tornano da un funerale a bordo di un piccolo aereo, il pilota muore. Doug, guidato dai controllori di volo e da un istruttore, si mette ai comandi del velivolo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di John Cameron Mitchell, La ragazza del punk innamorato, con Elle Fanning, Alex Sharp. Nel 1977, nei sobborghi di Londra, Enn, un timido adolescente punk, s’innamora della dolce ed enigmatica Zan. Ma la ragazza nasconde un grosso segreto: fa parte di una comunità aliena.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2002, di Alan Parker, The life of David Gale, con Kevin Spacey, Kate Winslet. Un ex docente universitario, condannato a morte con l’accusa di omicidio, si dichiara vittima di un complotto. Per raccontare la verità contatta la reporter Bitsey Bloom.

Su Cine34, alle 21.05, il film commedia del 2020, di Rolando Ravello, E’ per il tuo bene, con Giuseppe Battiston, Marco Giallini, Vincenzo Salemme. Tre padri di famiglia, Arturo, Sergio e Antonio, sono insoddisfatti delle relazioni sentimentali delle loro figlie. Decidono così di unire le forze per portare a termine le loro storie d’amore.

Stasera in tv mercoledì 23 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di James A. Woods e Nicolas Wright, French Girl, con Zach Braff. Gordon, insegnante d’inglese di Brooklyn, è felicemente fidanzato con Juliette, una ragazza francofona. Ma quando la carriera da chef della donna rischia di riportarla a vivere in Quebec, le cose iniziano a cambiare.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Matteo Garrone, Dogman, con Marcello Fonte. Il mite Marcello si destreggia ogni giorno tra il lavoro e la figlia. Ma dopo tante umiliazioni, decide di seguire le orme dell’amico Simoncino, un ex pugile appena uscito di prigione e temuto da tutto il quartiere.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Christopher McQuarrie, Jack Reacher – La prova decisiva, con Tom Cruise. Un ex tiratore scelto dell’esercito viene accusato di aver ucciso cinque persone. L’uomo non si difende e fa soltanto un nome: Jack Reacher. Sarà lui a scoprire la verità.