Il castello delle cerimonie, la puntata del 25 ottobre: la comunione di Carolina

Venerdì 25 ottobre, Real Time propone un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. Il programma è in onda in seconda serata, dalle ore 23:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine della consueta puntata di Bake Off Italia.

Il castello delle cerimonie 25 ottobre, la comunione di Carolina

Il castello delle cerimonie 2024, produzione originale della società B&B Film, è condotto da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. Con l’appuntamento odierno procede l’ottava edizione del format, che è composta da un totale di quindici puntate inedite. Ognuna di queste ha una durata di circa 30 minuti ed è resa disponibile in anteprima streaming su Discovery+.

Le puntate sono ambientate nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Lo show ha Eleonora De Angelis nel ruolo di narratrice. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. Nella serata odierna è mostrata la festa per la comunione della piccola Carolina.

Il padre della festeggiata è il cantante Ivan Granatino

Durante Il castello delle cerimonie del 25 ottobre è reso noto che Carolina, la festeggiata, appartiene ad una famiglia decisamente molto nota a Napoli. Il padre, infatti, è il cantante Ivan Granatino, artista da svariati milioni di stream sulle principali piattaforme streaming di fruizione musicale.

Granatino, parlando della figlia, ammette: “Carolina è una caramella alla frutta con un cuore frizzante, è solare ma a volte un po’ dispettosa“. La mamma Maria aggiunge: “Lei è un vulcano, ma al tempo stesso è una bambina con un’intelligenza spiccata“. La piccola, invece, sottolinea: “Mi piace partecipare ai concerti di mio papà, anche per esibirmi sul palco. Vorrei fare la mia festa al castello perché è un luogo pulito, in grado di farmi sentire una principessa“.

Il castello delle cerimonie 25 ottobre, le richieste degli invitati

Nel corso della puntata del 25 ottobre de Il castello delle cerimonie, la piccola Carolina, accompagnata dai genitori, raggiunge la location per un sopralluogo iniziale. Parlando con Matteo Giordano, la festeggiata ammette: “Voglio una festa enorme, con un sacco di cose meravigliose. Vorrei un party a tema farfalla, con una torta enorme rosa, decorata con un sacco di farfalle e fatine. Poi mi piacerebbe avere molte giostre e dei gonfiabili, così noi bambini ci possiamo divertire. Io sono molto affezionata anche al mio cane, che sarà vestito come me e dovrà seguirmi dentro il castello“. Il giorno prima della cerimonie, Carolina e la mamma Maria si recano insieme in negozio, per la prova degli abiti.