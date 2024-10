Stasera in tv domenica 27 ottobre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 27 ottobre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report. Su Canale 5, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis.

Stasera in tv domenica 27 ottobre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Sempre al tuo fianco, con Ambra Angiolini. Due episodi: Il primo s’intitola, “Una strana atmosfera”. A Stromboli vengono presentati ufficialmente i nuovi sensori per il vulcano. Tutto funziona, ma Sara (Ambra Angiolini) avverte un’inquietante sensazione che non riesce a spiegare. Nel frattempo, sull’isola, Marina e Federico vivono il loro amore. A seguire, “La resa dei conti”. A Stromboli viene attivato il piano d’emergenza per le eruzioni. Sara e i suoi colleghi si uniscono alla popolazione locale per mettere in salvo turisti e residenti. Sara riceve una chiamata da Marina. La ragazza è in pericolo: è scivolata in un sentiero vicino alle bocche del vulcano. Sara si precipita per aiutarla, ma la situazione risveglia i traumi legati alla tragica morte di suo padre.

Su Rai3, alle 20.35, l’attualità con Report. Torna con nuove puntate il programma che ha fatto la storia del giornalismo investigativo. Nei primi 30 minuti spazio a “Report Lab”, con le inchieste realizzate dai più giovani collaboratori. A seguire, Sigfrido Ranucci presenta la puntata vera e propria. Tra i protagonisti di oggi, il ministro Alessandro Giuli.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Come sempre in autunno a far discutere gli schieramenti politici e le forze sociali è la nuova legge di bilancio, che va presentata entro il 20 ottobre e approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre. Se ne parla anche nella seconda puntata settimanale del programma condotto da Bianca Berlinguer.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis. Gulcemal (Murat Unalmis) spiega a Deva e a Mert che d’ora in avanti, come punizione, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto, ma senza mai guardarsi. Gulendam scopre cosa ha fatto il fratello a suo marito e gli dice che non lo perdonerà mai. Poi progetta con Mert di scappare lontano.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Dal 1997 il programma di Davide Parenti è un pilastro insostituibile del palinsesto di Italia 1. E anche questa edizione è cominciata con il favore del pubblico: le prime due puntate, a cui Veronica Gentili non ha potuto partecipare per motivi familiari, hanno ottenuto uno share medio del 10%.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Ogni domenica il talk show di Massimo Gramellini va in onda nella versione corta, che termina prima del film delle 21.15. Come sempre, spazio a commenti, riflessioni e approfondimenti sui fatti e sulle curiosità della settimana.

Su Tv8, alle 22.30, Automobilismo GP del Messico di F1. Una settimana dopo la gara di Austin, la Formula 1 si sposta a Città del Messico sul circuito dell’autodromo Hermanos Rodriguez. La fase finale del Mondiale proseguirà a San Paolo a Las Vegas (3 e 23 novembre). Poi, gran finale a dicembre.

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa. Anche in questa edizione, la seconda in onda sul Nove, il programma di Fabio Fazio attira le grandi stelle internazionali della musica e del cinema. Come Al Pacino, ospite d’onore della terza puntata, trasmessa lo scorso 20 ottobre.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie. Al Castello di Imma e Matteo, dove sono garantiti i banchetti napoletani con la loro grande varietà di piatti, fervono i preparativi per il 18° compleanno di Rebecca: una festa che è una giostra di emozioni, con tanto fucsia e brillantini glamour.

I film di questa sera domenica 27 ottobre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Yann Gozlan, Black Box – La scatola nera, con Pierre Niney. Mathieu, arguto ingegnere, deve investigare su quello che è un disastro aereo senza precedenti. Solo con un’attenta analisi delle scatole nere scoprirà una sconcertante verità.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1993, di e con Mel Gibson, L’uomo senza volto. Durante le vacanze estive, un ragazzo che sogna di entrare alla prestigiosa accademia militare di West Point conosce Justin McLeod. Questi, rimasto sfigurato dopo un incidente, diventerà il suo maestro di vita.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2012, di Tony Gilroy, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner. La Cia teme che un programma segreto, studiato per addestrare le sue spie, venga scoperto. Il creatore del programma decide allora di cancellarne ogni traccia, a partire dall’agente Aaron Cross.

Su Iris, alle 21.10, il film di guerra del 2001, di Michael Bay, Pearl Harbor, con Ben Affleck, Josh Hartnett. Dicembre 1941. I piloti Rafe e Danny, di stanza a Pearl Harbor, sono entrambi innamorati dell’infermiera Evelyn. L’attacco giapponese alla base deciderà il loro destino.

Stasera in tv domenica 27 ottobre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di Martin Brest, Vi presento Joe Black, con Brad Pitt, Anthony Hopkins. Il ricco William Parrish, colpito da infarto, vede a presentarsi a casa sua la morte: ha le sembianze di Joe Black, un bel giovane deceduto in un incidente stradale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1989, di e con Nanni Moretti, Palombella rossa. L’onorevole del Pci Michele Apicella comincia a soffrire di amnesia in seguito ad un incidente d’auto. Durante una partita a pallanuoto con la sua squadra, cominciano a riaffiorare i ricordi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2017, di Clovis Cornillac, Belle & Sebastien – Amici per sempre, con Félix Bossuet. Pierre e Angelina vorrebbero trasferirsi in Canada, ma Sebastien non vuole. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Ariel Vromen, Criminal, con Ryan Reynolds, Kevin Costner. L’agente della Cia Bill Pope, in possesso d’informazioni su un imminente attacco terroristico, viene ucciso. Per non perdere i suoi ricordi, l’agenzia chiede aiuto al dottor Franks.