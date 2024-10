Primo Appuntamento, la puntata del 29 ottobre: cene, andamento coppie e chi sono i single

Martedì 29 ottobre, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Quello odierno, al via alle 21:20 circa, è il quattordicesimo appuntamento dell’ottava edizione del format.

Primo Appuntamento 29 ottobre, Lucia con Pierino

Al timone di Primo Appuntamento, anche nella puntata del 29 ottobre, c’è Flavio Montrucchio. Quest’ultimo, al suo fianco, può contare sull’importante presenza di Barbara, la maitre che accoglie, nel locale, i single. Inoltre, torna il barman Mauro, che preparava gli aperitivi ai protagonisti.

A Primo Appuntamento di oggi c’è Lucia. Ha 60 anni ed è originaria di Vicenza, dove lavora come assistente per uno studio odontoiatrico. Afferma: “Sono estroversa, mi piacciono le feste e tutte le attività tipiche delle single. Sono spumeggiante e schietta, dico subito ed in faccia quello che penso“.

Cena con Pierino, bancario della provincia di Udine. La sua famiglia era molto povera, ma ora, con il suo lavoro, è riuscito a rovesciare la situazione. Ha 60 anni ed ha dato sempre la priorità ad altre cose, tralasciando l’amore. Si tratta del suo primo appuntamento al buio. Desidera conoscere una donna “forte”, che sappia tenere testa al suo “carattere”.

Le sorelle Viviana e Valeria

Nel corso di Primo Appuntamento del 29 ottobre si aprono le porte del ristorante alle sorelle Viviana e Valeria. La prima ha 26 anni, la seconda ne ha 32. La più piccola ha da poco festeggiato la laurea, mentre la sorella maggiore lavora come assistente sociale. Hanno un legame molto forte: “Litighiamo tutti i giorni, ma condividiamo tutto e non riusciamo a separarci“.

Al bancone del bar, di fronte al barman Mauro, le due sorelle incontrano altrettanti single. C’è il 26enne Lorenzo, barbiere di Napoli. Adora far sentire a proprio agio le persone, è umile e spiritoso. Non ha una compagna da circa un anno, in quanto non è riuscito a trovare una persona capace di “tenergli testa”. L’altro protagonista dello show, che si presenta alle due sorelle, è Renato, 34enne. Frequenta la palestra e gioca a calcio. In passato ha avuto una relazione di dieci anni, al termina della quale non è più riuscito a fidanzarsi. Si tratta del primo appuntamento al buio della sua vita.

Primo Appuntamento 29 ottobre, Christian con Armando

Infine, a Primo Appuntamento del 29 ottobre ci sono Christian ed Armando. Il primo ha 29 anni, è un commesso e vive a Fiumicino. Si reputa un ragazzo “carino e semplice“, ma non si accontenta facilmente e per questo è single. Ha avuto un fidanzato per otto anni. Il secondo ha 30 anni, è di Napoli ed è un insegnante di educazione fisica. Nel tempo libero canta e balla, inoltre alcuni ritengono sia simile a Marco Mengoni. Da soli quattro mesi è single, ma reputa sia già arrivato il momento di mettersi alla ricerca dell’amore.