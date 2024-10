Ciao Marcello docufilm su Rai 3: trama, cast e curiosità

Martedì 29 ottobre, in prima visione su Rai 3, è in onda Ciao Marcello. Il docufilm è trasmesso sulla terza rete della TV di Stato in prime time, dalle ore 21:25 circa.

Ciao Marcello, regista e dove è girata

Ciao Marcello ha una durata di circa 90 minuti. Le società che hanno realizzato la produzione sono Surf Film S.r.l., Dean Film S.r.l. e Luce Cinecittà S.p.a. Tali società hanno lavorato in collaborazione con la direzione di genere Rai Documentari. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Silvia Scola e Fabrizio Corallo. Nell’elenco dei produttori esecutivi del progetto ci sono Fabio Mancini, Adriano De Micheli e Massimo Vigliar. Dietro la macchina da presa, invece, c’è il già citato Fabrizio Corallo.

Ciao Marcello, la trama

Ciao Marcello è una produzione ideata con l’obiettivo di celebrare Marcello Mastroianni. Vera e propria icona del cinema italiano, la TV di Stato propone un ricordo dell’interprete proprio in occasione del centenario della sua nascita. La narrazione presenta varie novità rispetto a quelle classiche dei docufilm celebrativi.

Le consuete interviste di testimoni, infatti, lasciano il posto ad un accurato montaggio di filmati e clip con protagonista Marcello Mastroianni. Grazie a tali contributi, è raccontata la vita avventurosa e la carriera costellata di successi dell’attore, a partire dal lavoro eseguito con Federico Fellini ne La Dolce Vita. Durante la pellicola, Mastroianni rivive in scena mediante i migliori momenti tratti dai suoi oltre 150 film, oltre che da materiali d’archivio italiani e stranieri spesso inediti, filmini privati e backstage girati sui suoi set.

Spoiler finale

La sceneggiatura e la regia di Ciao Marcello si concentra soprattutto sul lato umano di Mastroianni. Da sempre, l’attore non ha mai avuto un atteggiamento da divo, ma al contrario ha mostrato umanità, non nascondendo le proprie debolezze, insicurezze e fragilità. Mediante le parole di alcuni registi che lo hanno diretto emerge una persona riservata e sensibile, innamorato delle cose semplici della vita, come le amicizie e il cibo casereccio.

Ciao Marcello, il cast

La parte maggiormente documentaristica, in Ciao Marcello, si alterna ad una recitata, nella quale è protagonista l’attore Luca Argentero. Quest’ultimo, apprezzatissimo protagonista della fiction Doc-Nelle tue mani su Rai 1, è al centro di un dialogo con una giovane assistente, che invece ha il volto di Barbara Venturato. Argentero, nel corso della pellicola, visibile anche in streaming ed on demand su Rai Play, racconta alla giovane cosa ha rappresentato per intere generazioni Marcello Mastroianni.