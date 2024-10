Primo Appuntamento, la puntata del 22 ottobre: cene ed andamento coppie

Martedì 22 ottobre, su Real Time, torna Primo Appuntamento. Il programma, come sempre, è proposto dalle ore 21:20 circa.

Primo Appuntamento 22 ottobre, Micaela e Davide

Al timone di Primo Appuntamento, anche nella puntata del 22 ottobre, c’è Flavio Montrucchio. Quest’ultimo, al suo fianco, può contare sull’importante presenza di Barbara, la maitre che accoglie, nel locale, i single. Inoltre, torna il barman Mauro, che preparava gli aperitivi ai protagonisti.

A Primo Appuntamento del 22 ottobre c’è la 43enne Micaela, che vive a Roma, dove lavora all’interno dell’autofficina gestita dal padre. Ha la passione per il mondo dello sport, dalla sala pesi al pugilato, passando per la fit boxe. Afferma: “Ho uno stile particolare, tendo ad apparire, anche se involontariamente. Esternamente sono decisa e sicura di me, ma la realtà è tutt’altra. Sono single da quattro anni, dopo la fine di un matrimonio durato 17 anni“. Cena con il 44enne Davide, di Prato. Fa sport di contatto, cioè pugilato e rugby. Svela: “Sono single perché non ho trovato una persona con la quale guardare il futuro. Sono diretto, non mi piace perdere tempo: se una donna non mi piace, si capisce subito“.

Chris ed Aaron

Durante Primo Appuntamento di oggi arriva Roman, 25enne originario dell’Ucraina. Da piccolo è stato adottato da una famiglia di Verona. Cercava un modo per evadere dalla società e stare a contatto con la natura, motivo per il quale ha deciso di vivere in macchina. Ha paura dell’abbandono, che lo spinge spesso a fuggire nelle relazioni. Incontra Caterina, 25enne bolognese studentessa di Scienze degli Alimenti. Sogna di aprire un ranch e vivere circondata da tantissimi animali. Soffre di ansia: “La natura è fondamentale perché mi calma”.

La puntata procede con il 19enne Chris. Vive a Cisterna di Latina e studia per diventare concert tour manager, professionista che lavora al fianco di artisti e star della musica. Si reputa “originale” e con “personalità”, pur ammettendo di avere insicurezze, soprattutto dal punto di vista fisico. Cena con Aaron, 20enne che fa “tante cose fuori dall’ordinario“. Ama “stupire le persone”, è “logorroico” e, poco prima di incontrare Chris, non nasconde di avere molta ansia.

Primo Appuntamento 22 ottobre, Anna ed Alfonso

Infine, durante Primo Appuntamento del 22 ottobre ci sono Anna ed Alfonso. La prima ha 63 anni, è napoletana ed è un’infermiera pediatrica in pensione. Da sempre ha la passione per il ballo, al punto da averlo praticato anche in maniera agonistica. Ha il rammarico di “non aver guardato il mondo quando ero nel periodo giusto per farlo“. Il secondo è di Napoli, ha 62 anni ed è un operatore socio assistenziale in ospedale. Si sente una persona “giovanile” e cerca una partner “positiva”.