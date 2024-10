Il Contadino cerca Moglie 2024, la seconda puntata:

Giovedì 31 ottobre, su NOVE, è in onda la seconda puntata de Il Contadino cerca Moglie 2024. La trasmissione è visibile in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Il Contadino cerca Moglie 2024 seconda puntata, al timone Gabriele Corsi

Al centro de Il Contadino cerca Moglie, nella quarta edizione al via la scorsa settimana, ci sono cinque contadini, quattro uomini e una donna. Essi, rigorosamente single e molto attaccati alle loro terre di origine, si sono rivolti al format con la speranza di trovare l’anima gemella. In particolare, ambiscono a conoscere una persona disposta a cambiare vita, abbandonando i ritmi frenetici delle città per trasferirsi in campagna.

Al timone dell’esperimento c’è il solito Gabriele Corsi, padrone di casa dello show sin dal 2021, ovvero l’anno nel quale il programma ha debuttato sulla rete ammiraglia di Discovery.

La scelta di Annamaria

Durante la seconda puntata de Il Contadino cerca Moglie di oggi, giovedì 31 ottobre, l’unica contadina dell’edizione, ovvero Annamaria, è costretta a fare la sua scelta. La scorsa settimana, la single ha conosciuto sei aspiranti partner, che in dei brevi faccia a faccia hanno provato a fare colpo su di lei. La protagonista è molto confusa, al punto che, in accordo con Gabriele Corsi, decide di invitare nella sua fattoria non tre, ma ben quattro aspiranti fidanzati.

Una volta compiuta la selezione, la 27enne accompagna nella tenuta gli sfidanti e li mette subito a lavoro: dovranno provare a catturare ed in seguito sellare dei cavalli. Non tutti, però, riusciranno subito a svolgere nel migliore dei modi il compito. Fatto, questo, che provoca subito delle tensioni nel gruppo.

Il Contadino cerca Moglie 2024 seconda puntata, gli altri contadini

Intanto, l’allevatore Marco, durante Il Contadino cerca Moglie 2024, sveglia le ragazze all’alba e, dopo una sessione di mungitura, è giunto il momento di pascolare le mucche. Il contadino approfitta dell’occasione per approfondire al meglio la conoscenza delle single.

In Lombardia, invece, Mauro, ex ciclista la cui vita è stata stravolta dalla morte del padre, deve incontrare le cittadine Adriana, Elisa, Brenda, Yuna ed Ilaria. Al termine degli appuntamenti, il protagonista, molto timido e taciturno, deve selezionare tre delle donne da portare con lui nella fattoria. Infine, l’allevatore Roberto sveglia alle quattro di mattina le single, che dopo quindici minuti sono già sul pick up del protagonista. Quest’ultimo ha deciso di portarle nella sua malga in alta montagna, a quota 1350 metri, dove è solito praticare l’alpeggio.