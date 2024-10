X Factor 2024 Live, la prima puntata: disastro Paola Iezzi, eliminati i Dimensione Brama

Giovedì 24 ottobre, dalle 21:15 circa, è andata in onda su Sky Uno la prima puntata dei Live di X Factor 2024. Alla conduzione del programma c’è Giorgia. Al suo fianco ci sono i quattro giudici, ovvero Achille Lauro, Manuel Agnelli, Paola Iezzi e Jake La Furia, pronti a darsi battaglia con le loro squadre. Ospite dello show è Ghali. I dodici concorrenti in gara si fronteggiano in due manche. I meno votati di ciascun gruppo finiscono al ballottaggio, al termine del quale è decretato il nome del primo eliminato.

Di seguito i nomi degli artisti protagonisti della prima puntata dei Live di X Factor 2024:

Team Achille Lauro:

PATAGARRI;

Lorenzo Salvetti;

Les Votives.

Team Jake La Furia:

Francamente;

The Folz;

EL MA.

Squadra Paola Iezzi:



Pablo Murphy;

LOWRAH;

Dimensione Brama.

Team Manuel Agnelli:

Danielle;

PUNKCAKE;

Mimì.

X Factor 2024 Live, si parte con un medley di Giorgia

La prima puntata dei Live di X Factor 2024 inizia con una bellissima esibizione di Giorgia, che sulle note Please don’t stop the music di Rihanna presenta i quattro giudici. La conduttrice, nonostante l’emozione, appare decisamente sciolta in un ruolo che, per lei, è inedito. Nella prima manche si sfidano The Foolz, Lowrah, Les Votives, Danielle, Dimensione Brama e Mimì.

Si parte con i The Foolz. La band di Jake La Furia intona 90MIN di Salmo. Performance che lascia qualche perplessità, ma dagli altri giudici arrivano tanti complimenti. Segue Lowrah, ovvero l’X Pass di Paola Iezzi. La giovane propone un’ottima cover di Hey Mama, con una strofa da lei riscritta in italiano. Fatto, questo, che non è piaciuto particolarmente ai giudici.

I Live di X Factor 2024 vanno avanti con i Les Votives. L’X Pass di Achille Lauro effettuano una bellissima esecuzione di Are You Gonna Be My Girl dei Jet. Agnelli è sicuro: “Io vi voglio in finale, siete fra i miei preferiti“. Manuel Agnelli schiera Danielle, che canta Milano e Vincenzo. Qualche polemica fra Agnelli e Iezzi, secondo la quale il cantante è ancora un po’ acerbo.

I Dimensione Brama al ballottaggio

Il microfono, nella prima puntata, torna a Paola Iezzi, che lancia i Dimensione Brama con L’estate sta finendo dei Righeira. Di gran lunga la peggior esibizione della serata, figlia di un’assegnazione decisamente discutibile. Lauro e gli altri esperti criticano (giustamente) la collega.

La prima manche termina con Mimì, X Pass di Manuel Agnelli che prova ad accedere al prossimo appuntamento con Don’t Beat the Girl Out of My Boy. Tanti complimenti da tutti, tranne che dal suo giudice, che sottolinea: “Devi tirare fuori gli attributi come tutti gli altri, nelle prove facevi degli acuti molto più alti. Hai un dono, devi rischiare“.

Pausa dalla gara: è il momento del superospite Ghali. Canta un medley della nuova Niente panico, di Paprika e Casa mia. Giorgia chiude il televoto. Vanno al ballottaggio i Dimensione Brama.

Nella seconda manche del primo Live di X Factor 2024 si esibiscono I Patagarri, El Ma, Pablo Murphy, Francamente, Punkcake e Lorenzo Salvetti. La band di Achille Lauro, dunque, apre con Alleluja tutti jazzisti, singolo tratto da Gli Aristogatti. Fortissimi soprattutto sulla musica dal vivo, una ventata di novità piacevolissima.

X Factor 2024 Live, Francamente emoziona con Promises dei The Cranberries

Il primo appuntamento dei Live di X Factor procede con El Ma, rappresentante di Jake La Furia che propone la sua personale versione di Rise di Katy Perry. Esecuzione non impeccabile sia dal punto di vista vocale che scenico. Si procede con il cantautore di origini irlandesi Pablo Murphy. Per lui, Iezzi ha scelto We Are Never Ever Getting Back Together di Taylor Swift. Altra assegnazione completamente sbagliata della giudice. Giustamente, Agnelli, Lauro e La Furia lo stroncano. Per Manuel si tratta di un’esibizione “senza spessore artistico“. Duro confronto fra Iezzi e Lauro. Il tema? Il “pop buono“.

Giorgia riprende il controllo della situazione e accoglie sul palco Francamente del team La Furia. La cantautrice emoziona tutti con Promises dei The Cranberries. Di gran lunga la performance migliore di oggi, voce stupenda e grande trasporto emotivo. Si cambia tono con i Punkcake di Agnelli. Pessima performance dal punto di vista vocale. Infine, Lorenzo Salvetti canta Margherita di Riccardo Cocciante. Notevole anche la sua esibizione. Per Iezzi manca credibilità, a causa della giovinezza dell’artista.

Giorgia chiude il televoto. Al ballottaggio finisce Pablo Murphy. Ciò significa che Paola Iezzi perderà un concorrente: sia il cantautore che i Dimensione Brama, infatti, sono del suo team. I due a rischio eliminazione eseguono i loro cavalli di battaglia. A scegliere sono i giudici. Iezzi (che si prende le sue responsabilità), Agnelli e La Furia eliminano i Dimensione Brama. Termina qui l’appuntamento.