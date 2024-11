Bake Off Italia, la puntata del 1° novembre: sfide, prove ed eliminato

Venerdì 1° novembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. La trasmissione prende il via alle 21:25.

Bake Off Italia 1° novembre, il tema della serata

Prodotto dalla società Banijay Italia, che l’ha realizzato per conto della Warner Bros. Discovery, il format è condotto da Benedetta Parodi. Al suo fianco, sotto il tendone posto nella suggestiva Villa Borromeo D’Adda, ci sono, nel ruolo di giudici, Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro, esclusivamente per la prova tecnica, si aggiunge Iginio Massari. Il titolo della puntata è In ricchezza e povertà. I concorrenti, questa settimana, sono chiamati a realizzare dei dolci utilizzando ingredienti decisamente differenti fra loro.

La prova creativa e quella tecnica

La prima prova di Bake Off Italia del 1° novembre è quella creativa. In essa, i protagonisti devono portare sulle loro tavole la Torta di riso. Si tratta di un dolce antichissimo e, soprattutto, povero. Come intuibile dal nome, la base della preparazione è il riso, che è cotto nel latte. I concorrenti devono trasformare la torta in una ricetta preziosa. Per farlo, devono utilizzare una foglia d’oro a testa. Per portare a termine la manche, gli aspiranti pasticceri hanno a disposizione due ore.

In seguito, sotto il tendone arriva Iginio Massari, che ha il compito di scegliere il dolce al centro della prova tecnica. In essa, il maestro pasticcere ha deciso di valutare le capacità degli sfidanti con una selezione di dolci degna degli hotel a cinque stelle.

Fra gli altri, i protagonisti devono realizzare una veneziana ripiena di crema pistacchio, una coppa di cioccolato con dentro una mousse allo yogurt, un paris brest con uova ed asparagi e un croissant alla crema pasticcera. Per portare a termine tutte queste pietanze, i concorrenti hanno solamente 140 minuti.

Bake Off Italia 1° novembre, la prova a sorpresa

Dopo i consueti assaggi al buio che seguono la prova tecnica, la puntata di Bake Off Italia del 1° novembre giunge al termine con la prova a sorpresa. In essa, gli otto aspiranti pasticceri rimasti in gara devono presentare una torta a forma di disco ball.

Essa può essere farcita e decorata a piacere, l’importante è che sia luccicante ed ispirata ad una canzone. Helen, che indossa il grembiule blu vinto nella scorsa puntata, ha la possibilità di sfruttare, in tale manche, il proprio vantaggio.

Al termine dell’appuntamento, i tre giudici devono valutare il concorrente migliore della serata e quello peggiore. Quest’ultimo è eliminato definitivamente.