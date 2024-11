Quarto Grado, la puntata del 1° novembre: il caso di Aurora Tila

Venerdì 1° novembre, su Rete 4, è in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado. Il programma, curato da Siria Magri, è visibile dalle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine del talk di approfondimento 4 di Sera.

Quarto Grado 1° novembre, la morte della 13enne Aurora Tila

Al timone di Quarto Grado del 1° novembre tornano Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. I due, come ogni settimana, nel format analizzano alcuni dei principali casi di cronaca. La puntata, oltre che sulla rete del Biscione, è visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

A Quarto Grado del 1° novembre è dato ampio spazio alla vicenda della 13enne Aurora Tila. La giovane, negli scorsi giorni, è morta dopo essere precipitata dal settimo piano della palazzina nella quale viveva, a Piacenza.

L’ex fidanzato di 15 anni agli arresti domiciliari

Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo dell’accaduto, hanno indagato da subito per omicidio. I loro sforzi, in particolare, sono stati rivolti verso l’ex fidanzato, di soli quindici anni. Il giovane, attualmente, si trova agli arresti domiciliari. Lui nega di averla buttata giù e parla di incidente. Tuttavia, vi è un testimone che ha assistito a tutta la scena e ha puntato il dito contro l’imputato.

In particolare, il testimone ha raccontato una scena drammatica: Aurora, nel tentativo di salvarsi, avrebbe provato ad aggrapparsi alla ringhiera. Tuttavia, il 15enne l’avrebbe colpita più volte alle mani, fino a farla cadere. Una versione, questa, che sarebbe parzialmente confermata dai primi accertamenti medici, che hanno evidenziato la presenza di vari segni sulle mani della vittima.

Quarto Grado 1° novembre, il caso di Liliana Resinovich

Nel corso dell’appuntamento di Quarto Grado di oggi, venerdì 1° novembre, i due padroni di casa tornano sul caso di Liliana Resinovich. La 63enne, come di consueto, è scomparsa nel dicembre del 2021. Poche settimane dopo, il 5 gennaio del 2022, il corpo senza vita della donna è stato ritrovato nei pressi di un boschetto a Trieste, dove viveva con il marito Sebastiano. La scorsa settimana, il format ha testimoniato in esclusiva lo scambio di oltre 600 messaggi fra la vittima e l’amico speciale Claudio Sterpin. Dal contenuto di tale scambio emerge la volontà dei due di iniziare una nuova vita insieme.

Nel corso della diretta di Quarto Grado di oggi, i due padroni di casa accolgono, in qualità di ospiti, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati e Carmelo Abbate. Con loro ci sono anche Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.