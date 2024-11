Il castello delle cerimonie, la puntata del 1° novembre: il matrimonio di Maria e Domenico

Venerdì 1° novembre, dalle 23:30 circa su Real Time, è in onda una nuova puntata de Il castello delle cerimonie. Il programma è trasmesso dalla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre subito dopo la fine di Bake Off Italia.

Il castello delle cerimonie 1° novembre, il matrimonio fra Maria e Domenico

Il castello delle cerimonie 2024, produzione originale della società B&B Film, è condotto da Imma Polese e dal marito Matteo Giordano. Con l’appuntamento odierno procede l’ottava edizione del format, che è composta da un totale di quindici puntate inedite. Ognuna di queste ha una durata di circa 30 minuti ed è resa disponibile in anteprima streaming su Discovery+.

Le puntate sono ambientate nella suggestiva location del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. Lo show ha Eleonora De Angelis nel ruolo di narratrice. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. Nella serata odierna è mostrata la festa per il matrimonio fra Maria e Domenico.

Chi sono gli sposi

Lo sposo Domenico, nel corso de Il castello delle cerimonie di oggi, venerdì 1° novembre, racconta: “Ho 27 anni e sono originario di Afragola. Da qualche anno, però, vivo a Milano“. Maria, la sposa, aggiunge: “Ci vedevamo due o tre volte al mese, quando scendeva per pochi giorni in Campania. Nelle seguenti settimane stava al nord, per lavoro. Dopo tre anni e mezzo così, né io né lui riuscivamo più a sopportare la situazione. Non ci ho pensato due volte e sono andata da lui. Da cinque anni stiamo insieme a Milano“.

Antonio, in merito al matrimonio, afferma: “Da sempre sognavamo di sposarci, per l’occasione abbiamo deciso di tornare a Napoli e fare la festa al castello. Ci piace divertirci, non deve mancare niente. Ci siamo conosciuti sui social. Lei ha messo un mi piace ad una mia fotografia, così l’ho cercata ed abbiamo iniziato a parlare“.

Il castello delle cerimonie 1° novembre, le richieste dei protagonisti

Carla e Domenico, nel corso della puntata odierna de Il castello delle cerimonie, raggiungono la location scelta per effettuare un nuovo sopralluogo. Mancano poche settimane alla celebrazione ed è tempo di esternare, a Matteo Giordano, le ultime richieste: “Vorremo festeggiare con un pranzo molto ricco, composto da antipasti, primi e secondi sia di mare che di carne“. Ovviamente, non possono mancare gli spazi di intrattenimento. Marito e moglie, in particolare, comunicano a Giordano di voler coinvolgere, nel corso della festa, addirittura sei cantanti.