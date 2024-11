Storia di una famiglia perbene 2, l’ultima puntata: trama, cast e curiosità

Venerdì 1° novembre è in onda l’ultima puntata di Storia di una famiglia perbene 2. La fiction è visibile su Canale 5 in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Storia di una famiglia perbene 2 ultima puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato Storia di una famiglia perbene sono la 11 Marzo Film. Essa l’ha prodotta in collaborazione con Mediaset. Il produttore è Matteo Reale. La trama, tratta dall’omonimo romanzo scritto da Rosa Ventrella, è firmata da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini e Stefano Reali. Quest’ultimo ha curato anche la regia.

La seconda stagione è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 100 minuti. Canale 5 ne propone una alla settimana, nel prime time del venerdì. Le riprese si sono svolte in varie località della Puglia, concentrandosi in particolare su Monopoli, Bari, Molfetta e Giovinazzo.

Ad oggi non è chiaro se ci sarà o meno una terza stagione. La fiction, nel secondo capitolo, ha avuto un importante calo di ascolti, ottenendo una media di 2,1 milioni di telespettatori, con una share del 13,5%.

Storia di una famiglia perbene 2 ultima puntata, la trama

Nel corso del finale della seconda stagione di Storia di una famiglia perbene, Carlo è oramai convinto che Falco sia, in realtà, suo fratello Michele, che è scomparso da tempo e di cui nessuno ha più notizie da tempo. Per tale motivo, l’uomo lo affronta in modo diretto. Il confronto è molto aspro e rischia di sfociare nella violenza. Falco riesce a salvarsi dalla violenza del protagonista solo grazie all’intervento tempestivo di Maddalena, che evita il peggio.

Spoiler finale

Durante la quarta puntata della fiction, Maria si ritrova testimone diretta degli eventi, che ben presto conducono ad una drammatica resa dei conti. Il clan degli Straziota, dopo tutto ciò che è accaduto nel corso degli appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, è determinato ad animare lo scontro finale con il clan nemico, ovvero quello dei Palmisano.

Storia di una famiglia perbene 2 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Storia di una famiglia perbene, il cui nuovo ed ultimo appuntamento è visibile dalle 21:20 circa di venerdì 1° novembre e fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.