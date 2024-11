Maratona di New York 2024, la diretta su Rai 2: telecronisti, itinerario e concorrenti

Domenica 3 novembre è in programma la Maratona di New York 2024. L’evento, che come ogni anno si svolte la prima domenica di novembre, è visibile, nel nostro paese, dalle ore 15:00.

Maratona di New York 2024, la Rai detiene i diritti televisivi

Per i tanti appassionati italiani che desiderano assistere alla Maratona di New York 2024, il punto di riferimento è la Rai. La TV di Stato, infatti, detiene i diritti televisivi per trasmettere, in diretta ed in chiaro, la manifestazione sportiva. Lo spettacolo, che si svolge nella suggestiva cornice della Grande Mela, è proposto all’interno di Rai Sport Live, a partire dalle 14.55.

Coloro che hanno l’incarico di raccontare l’evento sono Luca Di Bella e Guido Alessandrini. Oltre che in televisione, è possibile seguire la corsa anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play. A pagamento, l’appuntamento è proposto su Eurosport 1, rete fruibile su Sky (sul canale 210), su Discovery+ e su DAZN.

Il percorso più iconico del mondo

La Maratona di New York è la tappa più importante e partecipata fra le sei del circuito Abbott World Marathon Majors. La prima edizione si è svolta nel 1970 e, da quel momento, il numero di concorrenti è aumentato progressivamente, fino a costringere gli organizzatori a stabilire un numero chiuso.

L’itinerario è lungo poco più di 42 chilometri ed attraversa alcuni fra i quartieri più importanti e conosciuti della città, da Staten Island a Central Park, passando per Brooklyn, il Queens, il Bronx e Manhattan. Dal punto di vista tecnico, gli sfidanti che vogliono portare a termine la maratona devono affrontare numerosi ostacoli, compreso il vento che, non di rado, sferza i due ponti attraversati, cioè il Ponte di Verrazzano e il Queensboro Bridge.

Maratona di New York 2024, i concorrenti

Al nastro di partenza della Maratona di New York 2024 si presentano 52 mila podisti. Di questi, circa 3 mila sono italiani. Fra gli uomini, il più atteso è Tamirat Tola, etiope reduce dall’oro (con record) alla maratona olimpica di Parigi. Promettono battaglia anche Evans Chebet, vincitore a New York nel 2022, ed Albert Korir, primo tre anni fa.

Per ciò che concerne le donne, tutte le attenzioni sono rivolte su Hellen Obiri, vincitrice dodici mesi fa. Quest’ultima, che parte con il pettorale n° 1, deve sconfiggere le connazionali keniane Sharon Lokedi, campionessa nella Grande Mela nel 2022 e l’olimpionica dei 5000 di Rio de Janeiro, cioè Vivian Cheruiyot.