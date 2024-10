Amici, la puntata del 27 ottobre: Amadeus stila la classifica di canto, le sfide e gli ospiti

Domenica 27 ottobre, Canale 5 propone un nuovo appuntamento pomeridiano di Amici. Il talent show, condotto da Maria De Filippi, prende il via nel primo pomeriggio, dalle ore 14:00.

Amici 27 ottobre, le sfide per evitare l’eliminazione

Nel corso di Amici del 27 ottobre, la padrona di casa accoglie, in studio, i sei giudici, tre di canto ed altrettanti per il ballo. Nella prima categoria ci sono Rudy Zerbi, affiancato dalle colleghe Lorella Cuccarini ed Anna Pettinelli. Per ciò che concerne il ballo, invece, la conduttrice dà spazio ad Alessandra Celentano, ad Emanuel Lo e dalla novità di questa edizione, ovvero Deborah Lettieri.

Nella puntata, visibile in streaming ed on demand su Mediaset Infinity e Witty TV, si sono svolte due sfide. Esse hanno come protagonisti TriGNo e Rebecca, ovvero coloro che la scorsa settimana si sono posizionati all’ultimo posto nelle classifiche del canto e della danza. Come riporta il portale Superguida TV, il primo si scontra con Opi: a giudicare il confronto c’è il produttore Rory Di Benedetto. La seconda, invece, deve difendere il banco contro Sofia: il loro destino è affidato alle mani di Marcello Sacchetta.

Le classifiche di canto e di ballo

Come ogni settimana, tutti gli allievi si esibiscono di fronte ai propri giudici ed agli ospiti. Questi ultimi, al termine di tutte le performance, devono stilare le loro classifiche. A tal proposito, per il canto c’è Amadeus, conduttore su NOVE di Chissà chi è e reduce dal quinquennio di enorme successo con il Festival di Sanremo. La graduatoria di danza, invece, è composta dai giudizi di Virna Toppi, da anni Prima Ballerina al prestigioso Teatro alla Scala di Milano.

Alcuni dei giovani concorrenti si sono sottoposti a delle prove. Alessia, appartenente al team di Alessandra Celentano, ha eseguito una coreografia assegnata da Deborah Lettieri. Il cantante Vybes, su richiesta di Lorella Cuccarini, ha proposto la sua personale versione di Blu Celeste di Blanco.

Amici 27 ottobre, gli ospiti

Infine, come sempre, Maria De Filippi dà spazio, ad Amici di oggi, ad alcuni ospiti. In primis è accolta in studio una vecchia conoscenza del talent, ovvero Alessandra Amoroso. La cantante, la cui carriera è iniziata proprio grazie allo show di Canale 5, ha eseguito in anteprima il suo nuovo singolo intitolato Si mette male, in uscita il 1° novembre. Inoltre, è protagonista la ballerina Elena D’Amario, da anni nel cast dei professionisti del programma. che balla insieme alla compagnia Parsons Dance Company.