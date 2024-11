Ballando con le stelle, la puntata del 2 novembre: ospite Edwige Fenech

Sabato 2 novembre, dalle 20:35 circa, prende il via un nuovo appuntamento di Ballando con le stelle. Il talent musicale, visibile su Rai 1, è condotto da Milly Carlucci e da Paolo Belli. In studio i giudici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Ospite della serata è Edwige Fenech.

Di seguito le coppie in gara oggi, sabato 2 novembre, a Ballando con le stelle.

Nina Zilli con Pasquale La Rocca;

Federica Pellegrini con Angelo Madonia;

Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina;

Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli;

Sonia Bruganelli con Carlo Aloia;

Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen;

Furkan Palali con Erica Martinelli;

Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti;

Bianca Guaccero con Giovanni Pernice;

Alan Friedman con Giada Lini;

Federica Nargi con Luca Favilla;

Tommaso Marini con Sophia Berto.

Ballando con le stelle 2 novembre, Ballando con te

Inizia la puntata di Ballando con le stelle. Si parte con Ballando con te: Alex e Viola, di Reggio Emilia, sfidano Yasmine, di Ravenna. La vittoria va alla ragazza, che riceve una standing ovation. In seguito, parte la sfida. La prima coppia a scendere in pista Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina. Ottima performance dei due: il loro jive riceve complimenti dai giurati. Da notare che, nella clip di presentazione, sono state mostrate immagini direttamente da Che tempo che fa su NOVE. Ricevono 32 punti.

Si va avanti con Massimiliano Ossini-Vera Kinnunen. Nella clip di presentazione, il conduttore è molto polemico con i giudici. Il protagonista esegue un paso doble, che non è piaciuto ad Alberto Matano. Per Canini, Ossini balla in modo “democristiano”, ovvero “né bene né male“.

L’aspirante ballerino ribatte: “Qui si danno voti soggettivi. Io penso si debbano motivare le persone, voi dite certe cose offensive. Per me questo era un piacere, ma lo state distruggendo“. Lucarelli chiede un esempio, ma Ossini la gela: “Vatti a rivedere le puntate“. I giurati lo premiano con 31 punti, con il 4 di Lucarelli. Ossini: “Questa è la dimostrazione che con te non si può parlare, ti facevo più intelligente“. Incursione in studio di Edwige Fenech, che ammette di essere spaventata dalla giuria.

La puntata di Ballando con le stelle va avanti con Alan Friedman-Giada Lini.