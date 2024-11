Le stagioni dell’amore, dal 9 novembre il nuovo programma di Mara Venier: come funziona

Sabato 9 novembre, su Rai 1, esordisce Le stagioni dell’amore. Il dating show è una delle novità più attese dei palinsesti autunnali della rete ammiraglia della TV di Stato.

Le stagioni dell’amore, la conduttrice è Mara Venier

Nonostante le varie indiscrezioni, non solo non lascia la tv, ma anzi raddoppia i propri impegni. Stiamo parlando di Mara Venier, storica conduttrice di Domenica In che sarà la padrona di casa anche di Le stagioni dell’amore. Venier, classe 1950, è oramai da diversi anni uno dei volti di riferimento dell’intrattenimento della Rai.

In questa stagione televisiva, dunque, Venier non sarà il volto solo della domenica pomeriggio, ma anche del sabato. Salvo ulteriori ed improvvise modifiche di palinsesto, infatti, le puntate della prima edizione de Le stagioni dell’amore sono trasmesse con cadenza settimanale, a partire dalle ore 14:00, rigorosamente su Rai 1. Inoltre, è possibile fruire degli appuntamenti anche in diretta streaming ed on demand, tramite l’applicazione gratuita Rai Play.

Come funziona il programma

A Le stagioni dell’amore presenziano esclusivamente persone over 60. Essi, ovviamente single, hanno scelto di rivolgersi al programma con la speranza di trovare l’anima gemella. Il programma, girato a Milano, è un progetto ambizioso, che mira a rivoluzionare le regole tipiche del dating show.

Nel format, prodotto da Blu Yazmine, è presente un single, che conosce tre aspiranti partner. La loro conoscenza, però, non avviene in carne ed ossa, bensì con l’ausilio della tecnologia. Tutti i protagonisti, infatti, sono rappresentati dai loro avatar giovani.

Tali identità digitali avranno le loro sembianze, essendo stati costruiti a partire da alcune foto dei partecipanti quando avevano circa venti anni. Al termine dell’esperimento, il single protagonista deve selezionare una delle tre proposte, che avrà modo di conoscere e con la quale effettuerà un viaggio.

Le stagioni dell’amore, le parole della conduttrice

Mara Venier, presentando Le stagioni dell’amore, ha mostrato grande entusiasmo. In particolare, la conduttrice ha ammesso: “Quando ho visto la prima puntata ho fatto un po’ fatica, mi sono dovuta far spiegare bene il funzionamento. Mi piace il progetto perché è curioso e diverso. Inizialmente, quando me lo avevano proposto, avevo rifiutato perché Domenica In richiede già tanto impegno. Alla fine, però, mi hanno convinto”.

Venier ha aggiunto: “Mi andava di sperimentare, cimentandomi in qualcosa di diverso rispetto a Domenica In. Io sarò una conduttrice-narratrice, presenterò i protagonisti e racconterò le loro storie. Le stagioni dell’amore è un titolo così bello, chi di noi non l’ha mai vissuta”.