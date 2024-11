911 e 911 Lone Star, puntate Bandiera rossa ed Animale morto su Rai 2: trame, cast e curiosità

Sabato 9 novembre, su Rai 2, sono in onda le puntate Bandiera rossa di 911 ed Animale morto di 911 Lone Star. Gli appuntamenti sono trasmessi, in prima visione, rispettivamente dalle ore 21:20 e dalle 22:20 circa.

911 Bandiera rossa, regista e dove è girata

911, la cui sesta stagione procede con l’episodio Bandiera rossa, è una produzione originale delle società 20th Television e Ryan Murphy Television. Girata ed ambientata in California, e per la precisione a Los Angeles, la sceneggiatura è firmata da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Juan Carlo Coto e Tim Minear. La regia, invece, è di Brenna Malloy, Bradley Buecker, Jann Turner, Joaquin Sedillo e John J. Gray.

Da 911 è nata la serie spin off 911 Lone Star, che nel nostro paese è giunta alla quarta stagione. A differenza dell’altra produzione, questa è ambientata ad Austin, in Texas, dove si sono svolte le riprese. Prodotta dalle medesime società di realizzazione di 911, coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Carly Soteras, Wolfe Coleman, Jalysa Conway, Bob Goodman e JamieKessler. La regia della puntata odierna, invece, è di Brenna Malloy.

Sia 911 che 911 Lone Star sono proposti il sabato per lasciare posto, alla domenica, alle ATP Finals.

911 Bandiera rossa, la trama

Nel corso di Bandiera rossa di 911, i protagonisti si apprestano a festeggiare nel migliore dei modi il compleanno di Danny. Il ragazzo, nonostante gli sforzi degli amici, ha però altri interessi: è determinato a scoprire l’identità della mamma biologica.

Il protagonista Bobby riceve la visita di un vecchio amico, giunto in città per chiedergli un favore. Il corpo privo di vita dell’uomo, poco dopo, è ritrovato all’interno di un bosco, carbonizzato dopo un incendio.

911 Lone Star, la trama di Animale morto

In seguito, al termine di Bandiera rossa di 911, su Rai 2 prende il via l’appuntamento intitolato Animale morto di 911 Lone Star. In esso, vi sono dei gravi problemi per Marjan. Quest’ultima, infatti, riesce a salvare la vita di una donna, vittima di violenze. Il suo aguzzino, riuscito a tornare in libertà, decide di perseguitare la protagonista.

911 Bandiera rossa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante 911, il cui nuovo appuntamento è visibile dalle 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand su Rai Play.

Angela Bassett: Athena Grant Nash;

Athena Grant Nash; Peter Krause: Bobby Nash;

Bobby Nash; Oliver Stark: Evan Buckley;

Evan Buckley; Aisha Hinds: Hen Wilson;

Hen Wilson; Corinne Massiah: May Grant.

Questo, invece, è il cast di 911 Lone Star, la cui quarta stagione è in onda su Rai 2 ed in streaming su Rai Play.