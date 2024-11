La Corrida, Amadeus debutta su NOVE il 6 novembre: novità e regolamento

È uno dei format storici dell’intrattenimento italiano e, a partire da oggi, per la prima volta su NOVE, torna in onda. Stiamo parlando de La Corrida, la cui prima puntata dell’edizione 2024 è trasmessa, sulla rete visibile sul canale 9 del digitale terrestre, a partire dalle 21:20 circa.

La Corrida 2024 prima puntata, la conduzione è di Amadeus

Al timone de La Corrida 2024 c’è, come più volta annunciato, Amadeus. Per il conduttore, dunque, si tratta del primo impegno in pianta stabile in prima serata su NOVE, dove fino ad ora ha guidato solo la serata evento Suzuki Music Party.

La speranza è quella di ottenere ascolti migliori rispetto a quelli di Chissà chi è. Il game show dell’access prime time, impegno quotidiano di Amadeus con il gruppo Discovery, per il momento ha ottenuto pessimi dati Auditel, con una share che, nonostante numerose variazioni di orario, continua a raggiungere a stento il 3% di share.

La storia del format

La Corrida, come già preannunciato, è uno dei titoli storici della nostra televisione. La prima edizione risale addirittura al 1968, quando con Corrado debuttò in radio. Lo stesso padrone di casa, poi, ha esordito con la versione televisiva del format nel 1986. Corrado lo ha guidato ininterrottamente fino al 1997, seguito da Gerry Scotti (dal 2002 al 2009), da Flavio Insinna (nel 2011) e da Carlo Conti.

Quest’ultimo ha raccolto il format dello show nel 2018, riportandolo su Rai 1. Nella rete ammiraglia della TV di Stato è rimasto fino al 2020, quando l’edizione all’epoca in programmazione venne sospesa (e mai ripresa) a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19.

Al momento, salvo modifiche di palinsesto, La Corrida 2024 è composta da otto puntate. Esse, rigorosamente in diretta, sono visibili per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì. Oltre che in televisione, è possibile fruire dello show in diretta radiofonica, sull’emittente RTL 102.5.

La Corrida 2024 prima puntata, come funziona e le novità

Non cambia il meccanismo di funzionamento che ha reso popolare il programma. Nell’edizione 2024 de La Corrida, il conduttore Amadeus accoglierà una serie di dilettanti allo sbaraglio, cioè persone più o meno talentuose. Esse si cimentano in varie performance, dal canto al ballo, passando per la recitazione e la comicità.

Verso la fine dell’esibizione, allo scattare del semaforo verde, il pubblico in studio, composto da 400 persone, deve valutare il concorrente. Se il giudizio è positivo ci saranno applausi. In caso contrario, spazio a fischi e rumori di pentole ed altri oggetti. Il migliore della serata accede alla finale.

La principale novità de La Corrida 2024 è l’introduzione di un ospite vip. Esso, al termine di tutte le esibizioni, ha la possibilità di scegliere uno degli artisti da mandare direttamente in finale.