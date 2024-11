Sanremo Giovani 2024, dal 12 novembre al via il percorso che eleggerà le quattro Nuove Proposte

Martedì 12 novembre, su Rai 2, prende il via Sanremo Giovani 2024. Il programma, da quest’anno articolato in una sorta di talent show, è in onda in seconda serata.

Sanremo Giovani 2024, il conduttore e quante puntate sono

Come annunciato nelle scorse settimane dal conduttore e direttore artistico del Festival, gli appuntamenti di Sanremo Giovani, nel 2024, saranno condotti da Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, dunque, ha il compito di guidare tutti i cinque appuntamenti settimanali con lo show.

Il format, rivoluzionato rispetto al passato, ha l’obiettivo di individuare i quattro artisti che, il prossimo febbraio, saliranno sul palco del Teatro Ariston per contendersi la vittoria nella categoria delle Nuove Proposte, reintrodotta da Carlo Conti. Oltre che su Rai 2, le serate sono visibili in streaming ed on demand su Rai Play, oltre che in diretta radiofonica su Rai Radio 2.

Il regolamento

Sono ventiquattro gli artisti che hanno superato la prima fase dei casting di Sanremo Giovani 2024. I cantanti, nelle cinque serate, devono provare a convincere la Commissione Musicale, composta in studio dai giudici Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Con loro ci sono anche Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati dietro le quinte.

La metà dei concorrenti accedono alla semifinale, in programma il 10 dicembre su Rai 2, condotta sempre da Cattelan. Da essa, emergeranno sei cantanti (più due provenienti da Area Sanremo), che il 18 dicembre si contenderanno l’accesso all’Ariston nella finalissima. L’appuntamento che conclude il percorso è trasmesso su Rai 1 il 18 dicembre e si svolge in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Sanremo Giovani 2024, chi sono gli artisti in gara

Lo scorso 24 ottobre, la Rai ha comunicato i nomi dei cantanti e i titoli dei brani in gara a Sanremo Giovani 2024. Molti dei protagonisti sono già volti noti al pubblico. Direttamente dalle ultime edizioni di Amici ci sono Alex Wyse con Rockstar, Mew con Oh my god, Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore e Tancredi con Standing Ovation.

Da X Factor, oltre alla già citata Vale LP, ci sono Angelica Bove con La nostra malinconia, Settembre e la sua Vertebre e Selmi con Forse per sempre. Altri sfidanti sono Angie con Scorpione, Arianna Rozzo con J’adore, Bosnia con Vengo dal sud, Ciao sono Vale con Una nuvola mi copre, Cosmonauti Borghesi con Aurora tropicale, Dea Culpa con Nuda, Giin con Tornare al mare, Grelmos con Flashback e Mazzariello con Amarsi per lavoro.

Alessandro Cattelan accoglie, a Sanremo Giovani 2024, Moska Drunkard con Trinacria, Nicol con Come mare, Orion con Diamanti nel fango, Questo e quello con Bella balla, Rea con Cielo aperto e Sea John con Se fossi felice. Infine, attesi Sidy con Tutte le volte e Synergy con Fiamma.