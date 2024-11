Stasera in tv martedì 12 novembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 12 novembre 2024. Su Rai3, il programma condotto da Veronica Pivetti, Amore criminale. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 12 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 5° puntata ella fiction Don Matteo 14, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta. Martini (Eugenio Mastrandrea) è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere e cerca di farla ragionare. Intanto Vittoria, l’ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano il futuro sposo poco prima della cerimonia.

Su Rai2, alle 20.35, Tennis – ATP Finals. Prosegue a Torino la prima fase del torneo che chiude la stagione 2024 del tennis maschile. I primi due classificati di ogni gruppo accedono alle semifinali, in programma sabato 16. La finale è prevista domenica 17 alle 18.00.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Amore criminale. La seconda puntata della nuova edizione condotta da Veronica Pivetti è dedicata alla storia di Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa brutalmente a Bologna nel 2022. Lo scorso 12 febbraio la Corte d’Assise di Bologna ha condannato Giovanni Padovani, ex fidanzato della vittima, all’ergastolo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Una settimana dopo le elezioni presidenziali americane, la figura del nuovo “Commander in Chief” resta al centro dei programmi di approfondimento come quello di Bianca Berlinguer, che ne parla con l’insostituibile Mauro Corona, collegato dalla sua abitazione di Erto, nel cuore delle Dolomiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Da questa settimana l’appuntamento in prima serata con il reality per antonomasia si sposta al martedì. Alfonso Signorini fa il punto della situazione con gli inquilini sopravvissuti alle prime eliminazioni. Con lui in studio ritroviamo Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi, con Rebecca Staffelli.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Mancano pochi giorni alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria (17-18 novembre). Un altro banco di prova per il Governo mentre il centro-sinistra cerca di evitare altre batoste. Giovanni Floris ne discute con i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. In attesa della finale del 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, proseguono i Live Show del talent condotto da Giorgia. In chiaro c’è la terza puntata e a sfidarsi i 10 talenti ancora in gara tra quelli usciti dalle Home Visit.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Proseguono le repliche dello show condotto da Katia Follesa in cui due squadre di comici si affrontano in una gara d’improvvisazione e si contendono la vittoria a suon di battute. E in studio il pubblico vota gli artisti preferiti.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. A fare gli onori di casa è sempre Flavio Montrucchio che, anche stasera, presenta i nuovi single che arrivano al ristorante per incontrare la potenziale anima gemella. Alla fine della cena, ciascuno di loro dovrà decidere se proseguire la conoscenza.

I film di questa sera martedì 12 novembre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Taylor Sheridan, Quelli che mi vogliono morto, con Angelina Jolie, Finn Little. Nei boschi del Montana, Hannah, capo di una squadra di vigili del fuoco, s’imbatte nel piccolo Connor. Il ragazzino, testimone di un omicidio, è in fuga da due sicari professionisti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2013, di John Moore, Die Hard – Un buon giorno per morire, con Bruce Willis, Jai Courtney. John McClane (Bruce Willis) va a Mosca per rintracciare il figlio Jack (Jai Courtney) che non vede da anni. Scopre così che il ragazzo è un agente della Cia sotto copertura con un’importante missione da compiere: proteggere Komarov (Sebastian Koch), un informatore del governo russo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Rob Cohen, La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone. Risvegliatosi dal sonno eterno, un crudele imperatore cinese minaccia l’umanità. L’avventuriero Rick e sua moglie Emily cercano di fermarlo.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2001, di Peter Chelsom, con Kate Beckinsale, John Cusack, Serendipity – Quando l’amore è magia. Jonathan e Sara s’incontrano e scocca il colpo di fulmine. Ma entrambi sono impegnati. Decidono di affidarsi al destino: se sono fatti per stare insieme, si ritroveranno.

Stasera in tv martedì 12 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2001, di Dominick Tambasco, Nati stanchi, con Valentino Picone, Salvo Ficarra. Salvo e Valentino, due giovani e sfaticati disoccupati palermitani, tentano in tutti i modi di ritardare il momento di entrare nel pesantissimo mondo del lavoro.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Glendyn Ivin, Penguin bloom, con Naomi Watts, Andrew Lincoln. Samantha è costretta su una sedia a rotelle dopo un incidente. Un giorno, i figli accolgono in casa un pulcino di gazza ferito: nascerà un legame che le ridarà il coraggio di vivere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1985, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Il dottor Brown mette a punto una macchina del tempo, con cui spedisce il giovane Marty McFly nel 1955. Lì, il ragazzo incontra i suoi genitori non ancora fidanzati.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Zack Snyder, L’uomo d’acciaio, con Henry Cavill, Amy Adams. Il giovane Clark Kent, cresciuto da genitori adottivi, nasconde straordinari poteri. Ma quando la Terra viene attaccata dagli alieni, entra in azione per salvare l’umanità.