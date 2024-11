Primo Appuntamento, la puntata del 5 novembre: coppie, single ed andamento cene

Martedì 5 novembre, su Real Time, è visibile la quindicesima puntata dell’ottava edizione di Primo Appuntamento. Lo show prende il via alle 21:20 circa, sulla rete fruibile al canale 31 del digitale terrestre.

Primo Appuntamento 5 novembre, Simone con Mariangela

Il conduttore della trasmissione, come di consueto, è Flavio Montrucchio. Quest’ultimo, al suo fianco, può contare sull’importante presenza di Barbara, la maitre che accoglie, nel locale, i single. Inoltre, torna il barman Mauro, che preparava gli aperitivi ai protagonisti.

A Primo Appuntamento di oggi, martedì 5 novembre, c’è Simone. Ha 30 anni, vive a Roma ed è un imprenditore. Ha la passione per le moto, sogna di sposarsi e di creare una famiglia. Il single è in sedia a rotelle: “Nel 2015 ho avuto un incidente in moto, stavo andando a lavoro ed un signore mi ha tagliato la strada. La mia vita è cambiata, ora faccio molte più cose rispetto a prima”.

Simone, nella puntata di oggi, cena con Mariangela, 27enne abruzzese ma che vive a Roma. È indipendente: “Ho una macchina, una casa e un lavoro, mi manca solo una persona con la quale stare insieme. Spero di conoscere un uomo coraggioso”.

Federico con Clelia

Durante Primo Appuntamento del 5 novembre c’è Federico, 28enne di Roma. È un praticante avvocato abilitato e spera, in futuro, di specializzarsi nel settore dei divorzi. Ammette: “Non sono una persona semplice, anzi mi definirei complicato. Non ho ancora trovato una persone capace di sopportarmi, per questo sono single”.

Passa la serata con Clelia, 27enne di Benevento. Lavora come consulente aziendale e per anni ha giocato a pallavolo. Afferma: “Ho un carattere forte, gli altri mi dicono che sono sopra le righe. Sono intransigente, capita di non avere tatto, ma nel bene e nel male io mi dimostro sempre per ciò che sono”.

Le porte del ristorante si aprono per Alessandra, 63enne nata a Milano ma di origini piemontesi. È una insegnante di inglese ed è un’amante della lettura. Si ritiene “allegra e sociale”, per la prima volta ha un appuntamento al buio. Alessandra conosce il 63enne Stefano, di Milano. È pensionato e ha fondato una compagnia teatrale formata da persone con fragilità.

Primo Appuntamento 5 novembre, Roberta e Rocco

Infine, a Primo Appuntamento del 5 novembre ci sono Roberta e Rocco. La prima è una maestra, ha 43 anni ed ama la cultura, motivo per il quale passa molto tempo nei musei. Dichiara di avere il difetto di essere “istintiva” e di voler fare solo le cose “come dico io”. Il secondo è della provincia di Milano, ha 48 anni e lavora in una multinazionale. Persona “particolare”, si definisce “solare, ironico ed energico”.