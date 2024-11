Stasera in tv martedì 5 novembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 5 novembre 2024. Su Rai3, la nuova edizione del programma Amore criminale con Veronica Pivetti. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 5 novembre 2024, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il reality Se mi lasci non vale. “I protagonisti li abbiamo trovati dopo un lunghissimo casting perché volevamo cercare delle coppie che fossero vere, reali, non televisive. In loro rivediamo il quotidiano di ciascuno di noi”: così il produttore Lorenzo Torraca spiega come è stato scelto il cast del reality condotto da Luca Barbareschi.

Su Rai3, alle 21.20, la nuova edizione del programma Amore criminale. Le sette docu-fiction al centro della nuova edizione, che vede il ritorno di Veronica Pivetti alla conduzione, vogliono sensibilizzare sul fatto che il femminicidio è solo la punta dell’iceberg. Esiste infatti una violenza sommersa che spesso non viene denunciata. A seguire, anche quest’anno, “Sopravvissute”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Si annuncia infinito questo martedì sera in compagnia di Bianca Berlinguer. Oggi, infatti, è il grande giorno delle elezioni presidenziali americane. E per questo il programma avrà una coda notturna per aggiornare gli spettatori fino alle 6.45, sui risultati, in arrivo dagli Usa, della sfida Harris-Trump.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Vasco Rossi – I magnifici 7. Arrivano in tv, raccontate da Claudio Amendola, la magia e le emozioni dei sette concerti di Vasco Rossi dello scorso giugno allo stadio Meazza di Milano. In scaletta alcune tra le canzoni più amate del Komandante: tra le altre, “Albachiara”, “Sally”, “C’è chi dice no” e “Vita spericolata”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Esauriti i commenti alle elezioni in Liguria, nel talk di Giovanni Floris si potrebbe parlare di quelle in Emilia Romagna e in Umbria del 17 e 18 novembre. E non è escluso che si affronti anche il tema delle presidenziali negli Stati Uniti del 5 novembre.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Il 31 ottobre è andato su Sky il secondo Live Show, sotto la conduzione di Giorgia, e stasera debutta in chiaro. A sfidarsi i 12 talenti usciti dalle Home Visit, divisi nelle squadre dei 4 giudici (Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi).

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Rivediamo la 2° puntata dello show condotto da Katia Follesa in cui due squadre di comici si affrontano in una gara d’improvvisazione e si contendono la vittoria a suon di battute. E al termine di ogni round il pubblico in studio vota i preferiti.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Anche questa sera il programma di Flavio Montrucchio accoglie nuovi single. Emozione, passeggera delusione o eccitante colpo di fulmine e innamoramento sono le sfumature di un arcobaleno di sentimenti che i partecipanti possono provare.

I film di questa sera martedì 5 novembre 2024

Su Rai1, alle 21.30, il film drammatico del 2021, di Paul Weitz, Un padre, con Kevin Hart, Melody Hurd. Rimasto vedovo poco dopo la nascita della piccola Maddy (Melody Hurd), Matt Logelin (Kevin Hart) decide di crescere da solo la bambina, rinunciando all’aiuto della suocera. Matt è convinto di poter gestire al meglio gli impegni di lavoro e i doveri di padre, ma non sarà per niente facile…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film fantastico del 2011, di Tarsem Singh, Immortals, con Henry Cavill. Il sanguinario re Iperione e il suo esercito stanno devastando la Grecia. Quando gli invasori uccidono la madre del contadino Teseo, questi giura vendetta. E gli Dei si schierano dalla sua parte.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1965, di Henry Hathaway, I quattro figli di Katie Elder, con John Wayne. I fratelli John, Tom, Matt e Bud tornano in paese per il funerale della madre che viveva in povertà. Decidono di scoprire chi ha messo in ginocchio la loro famiglia.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2006, di Ridley Scott, Un’ottima annata, con Russell Crowe, Albert Finney. Max, cinico speculatore londinese, vola in Provenza per liberarsi di un vigneto che ha appena ereditato. Ma la cugina Christie e la bella Fanny gli faranno cambiare idea.

Stasera in tv martedì 5 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2003, di Ang Lee, Hulk, con Eric Bana. Il ricercatore Bruce Banner viene colpito da radiazioni gamma. Da quel momento, ogni volta che è colto dall’ira si trasforma in un mostro verde. Non sapendo controllare il fenomeno, è costretto a fuggire.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Mauro Mancini, Non odiare, con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco. Simone, chirurgo di origine ebraica, si trova a soccorrere per strada un uomo: quando, però, vede tatuata una svastica sul suo petto, si rifiuta di assisterlo lasciandolo morire. Ben presto…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film western del 1965, di Sergio Leone, Per qualche dollaro in più, con Clint Eastwood. Il cacciatore di taglie conosciuto come “il monco” dà la caccia ad un bandito messicano soprannominato “Indio”, appena evaso dal carcere. Ma non è il solo a volerlo catturare.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 2014, di Kenneth Branagh, Jack Ryan – L’iniziazione, con Chris Pine, Keira Knightley. L’analista finanziario Jack Ryan lavora sotto copertura per la Cia. Un giorno scopre un complotto per far collassare l’economia americana e farà di tutto per sventare il piano.