Tale e quale show 2024, la finale: quarto giudice Paolo Bonolis, imitazioni e chi ha vinto

Venerdì 8 novembre, rigorosamente in diretta su Rai 1, è in onda la finale di Tale e quale show 2024. Il programma prende il via alle 21:25 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Tale e quale show 2024 finale, quarto giudice Paolo Bonolis

Al timone di Tale e quale show 2024, anche in occasione dell’ultima puntata, c’è Carlo Conti. Nell’appuntamento, fruibile anche in streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play, si esibiscono tutti i concorrenti. Al termine, ognuno di loro assegna dei punti bonus al collega preferito. Inoltre, il pubblico a casa, può assegnare uno, tre e cinque punti ai concorrenti giudicati migliori.

Per l’esito finale della sfida, però, è fondamentale il giudizio della giuria. Essa è composta dai soliti Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello. In occasione della finale di oggi, in qualità di quarto giudice c’è Paolo Bonolis, fra i conduttori più amati del nostro paese. Per Bonolis, da anni volto Mediaset, si tratta di un ritorno sulla TV di Stato, dove ha lavorato per anni, in passato.

Le imitazioni della serata

Gli undici concorrenti, nella finale di Tale e quale show, propongono varie esibizioni. Fra le più attese c’è quella di Carmen Di Pietro, che questa settimana è chiamata a presentare la propria versione di Cristiano Malgioglio. Simone Annichiarico è il cantautore Elton John, mentre Verdiana è chiamata al difficilissimo compito di imitare Mina.

La mitica Cyndi Lauper è portata sul palco dalla showgirl Justine Mattera. In seguito, Massimo Bagnato e Thomas sono, rispettivamente, Drupi e Michael Bublè. Il comico Roberto Ciufoli, dopo l’exploit della scorsa settimana con Angela dei Ricchi e Poveri, è Adriano Celentano. Kelly Joyce e Feisal Bonciani sono Sade e Ray Charles. A Giulia Penna è associata l’identità di Alexia. Infine, la vincitrice della puntata di sette giorni fa, cioè Amelia Villano, prova a ripetersi con Loredana Bertè.

Tale e quale show 2024 finale, la classifica provvisoria

Nella finale di Tale e quale show 2024 è decretato il nome del concorrente che vince l’edizione. La grande favorita, a tal proposito, è Verdiana. L’artista, che quasi ogni settimana è riuscita a posizionarsi sul podio, guida la classifica provvisoria, con un vantaggio di oltre 40 punti sul secondo.

Esso è Feisal Bonciani, che tuttavia, dopo un ottimo inizio, ha avuto un calo nelle ultime puntate. Sul terzo gradino del podio c’è Kelly Joyce, che deve difendersi da Amelia Villano, quarta ma in netta risalita. A differenza del passato, quest’anno non andrà in onda il Torneo di Tale e quale show. La modifica di palinsesto si è resa necessaria a causa degli impegni sanremesi di Carlo Conti.