Bake Off Italia, la puntata dell’8 novembre: arrivano i familiari dei concorrenti

Venerdì 8 novembre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. Il programma, come di consueto, è trasmesso sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre dalle ore 21:20 circa.

Bake Off Italia 8 novembre, il titolo è Addio stress

Prodotto dalla società Banijay Italia, che l’ha realizzato per conto della Warner Bros. Discovery, il format è condotto da Benedetta Parodi. Al suo fianco, sotto il tendone posto nella suggestiva Villa Borromeo D’Adda, ci sono, nel ruolo di giudici, Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro, esclusivamente per la prova tecnica, si aggiunge Iginio Massari. Il titolo dell’appuntamento è Addio stress!. In esso, i concorrenti hanno la possibilità, dopo alcune settimane, di riabbracciare i loro cari.

La prova creativa e quella tecnica

La puntata di venerdì 8 novembre di Bake Off Italia inizia, come di consueto, con la prova a sorpresa. Gli otto concorrenti rimasti ancora in gara devono realizzare una focaccia denominata “bucolica”. In tale manche, in particolare, gli sfidanti devono realizzare una preparazione che abbia come protagonista la verdura.

Inoltre, ogni lievitato dev’essere accompagnato da una salsa. Come già capitato in passato, i parenti degli aspiranti pasticceri devono cimentarsi in cucina. Claudio, che indossa il grembiule blu in quanto preferito della scorsa settimana, ha la possibilità di utilizzare il proprio vantaggio.

La puntata, la decima dell’edizione 2024 di Bake Off Italia, procede con la prova tecnica. In essa, il quarto giudice Iginio Massari costringe i pasticceri a realizzare la Crystal cake, formata da pasta brisé, gelatina al limone e zucchero cristallizzato, con il quale devono realizzare delle stalagmiti. Per portare a termine tale prova, gli sfidanti hanno due ore. Al termine ci sono gli assaggi al buio, nei quali i giudici gustano e valutano i dolci senza sapere chi li ha cucinati.

Bake Off Italia 8 novembre, la prova a sorpresa

Infine, la puntata di venerdì 8 novembre di Bake Off Italia termina con la prova a sorpresa. Ad ogni concorrente è associato un particolare animale, dal polpo al panda, passando per i gatti, gli orsacchiotti ed i delfini.

Gli otto sfidanti devono realizzare delle torte con le quali riproducono, in modo tridimensionale, i loro animali. Molto importanti sono i dettagli: squame, peli e piume devono essere necessariamente presenti.

Alla fine, i tre giurati assegnano il grembiule blu allo sfidante migliore della serata. Il peggiore, invece, è eliminato e deve lasciare immediatamente il programma.