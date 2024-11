Matrimonio a prima vista Italia 2024, la scelta finale: tutte e tre le coppie rimangono sposate

Mercoledì 6 novembre, su Real Time, è andata in onda la scelta finale di Matrimonio a prima vista Italia 2024. La trasmissione, giunta alla decima edizione, è visibile dalle 21:20.

Matrimonio a prima vista Italia 2024 scelta finale, Erik e Valentina rimangono sposati

Con la puntata odierna, dunque, è giunto al termine l’esperimento che ha avuto come protagoniste le coppie composte da Pietro e Chiara, Asia ed Anthony ed Erik con Valentina. Tutti loro, nell’appuntamento, hanno incontrato gli esperti Nada Loffredo, Mario Abis ed Andrea Favaretto ed hanno comunicato se desiderano rimanere sposati o se, invece, preferiscono divorziare.

I primi a dover comunicare il verdetto sono Valentina ed Erik. Entrambi molto insicuri, la sposa ammette: “All’inizio ho mostrato i miei lati negativi e lui quelli positivi, poi è avvenuto il contrario. Ci stiamo venendo molto incontro, mi ha permesso di affrontare meglio le mie debolezze e a comprendere le mie emozioni”.

Dello stesso avviso anche Erik: “Prima di conoscerla ero più rigido, grazie a lei mi sono ammorbidito molto. Ora non ci sono più esclusivamente il bianco o il nero, ma anche tante sfumature”. I due, alla fine, decidono di rimanere sposati.

Pietro e Chiara

In seguito, durante la scelta finale di Matrimonio a prima vista Italia 2024, è approfondito il legame fra Pietro e Chiara. Una unione, la loro, che nelle ultime settimane ha avuto vari alti e bassi, soprattutto a causa di una sfuriata dello sposo.

Chiara, nel confronto, ammette di “aver avuto difficoltà a lasciarsi andare”, soprattutto inizialmente in quanto “non ha avuto di fronte a sé il prototipo di ragazzo ideale”. Pietro, a sua volta, ha il rammarico di non aver detto subito alla moglie ciò che provava. Inoltre, ammette: “In determinati momenti, con lei, mi sono sentito un po’ fuori contesto, quasi come se lei mi volesse mettere alla prova”.

Chiara aggiunge: “Lo sfogo di Pietro mi ha lasciato stupita perché avrei voluto che me lo dicesse prima. Da quel momento mi sono chiusa affettivamente”. Alla fine, i due, nonostante le difficoltà, scelgono di portare avanti le nozze.

Matrimonio a prima vista Italia 2024 scelta finale, cosa hanno deciso Asia ed Anthony

Infine, a Matrimonio a prima vista Italia è andata in onda la scelta finale di Asia ed Anthony. Entrambi, di fronte agli esperti, si dimostrano molto uniti e coinvolti sentimentalmente. Lei confessa: “Mi ha fatto rivalutare il genere maschile, mi ha sorpreso la sua maturità”. Anthony concorda: “Mi fa stare bene, quando sono con lei sono felice”. Un colpo di fulmine a tutti gli effetti, dunque, che porta i protagonisti a confermare il matrimonio.