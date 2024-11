Stasera in tv giovedì 7 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 7 novembre 2024. Su Rai3, il people show Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari. Su Canale 5, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit.

Stasera in tv giovedì 7 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la quarta puntata della fiction Don Matteo 14, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta. Una liceale cade dal tetto della scuola, probabilmente per una delle tante “challenge” che girano sui social. Don Massimo (Raoul Bova), in veste di professore di religione, cerca di parlarne con i suoi studenti. Anche Cecchini è alle prese con un’adolescente, sua nipote Martina.

Su Rai2, alle 21.20, l’attualità con L’altra Italia. Gli ascolti finora non l’hanno premiato (con lui Rai2 in prima serata è addirittura scesa sotto l’1%), ma Antonino Monteleone resta fedele alla sua idea di approfondimento, che prevede un racconto dettagliato e plurale della società italiana in cui l’inchiesta prevale sulle logiche del talk show.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Ogni giovedì sera Geppi Cucciari parte dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma d’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Stasera la terza puntata della terza edizione.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Riccardo Muti prova Nabucco. Il programma, in otto puntate, percorre i quattro atti dell’opera, concentrandosi sui suoi momenti chiave e attraverso lo sguardo e l’esperienza di uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo, Riccardo Muti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Pur dando spazio a tutte le ragioni e a tutte le opinioni, Paolo Del Debbio non nasconde quello che pensa su determinati argomenti. Per esempio, sulla gestione degli immigrati, nelle scorse settimane ha criticato duramente chi ha messo in dubbio l’efficacia dell’accordo tra Italia e Albania.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Hakan informa Zeynep che presto avrà accesso alle impronte digitali sul bottone, il che gli permetterà di identificare l’assassino e scoprire il legame con Emir. Nel frattempo Kemal (Burak Ozcivit) si reca a casa dei genitori e cerca nella stanza di Zeynep la camicetta da cui manca un bottone.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Quinto ed ultimo appuntamento con gli approfondimenti monotematici realizzati e introdotti dagli infaticabili e coraggiosi inviati di Davide Parenti. Ogni settimana cambia il conduttore in studio: nelle prime tre puntate si sono alternati Gaetano Pecoraro, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Lo scontro fra Giorgia Meloni e la magistratura sulla questione dei migranti in Albania è stato fra i temi dibattuti da Corrado Formigli. E gli strascichi che ne sono nati potrebbero questa sera indurre lo studio a tornare sull’argomento.

Tv8 – Nove – Real Time

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Manchester United – Paok. In chiaro c’è Manchester United – Paok, uno degli incontri fra squadre straniere valido per la 4° giornata dell’Europa League. Le formazioni salgono da 32 a 36 e al posto dei gironi c’è un torneo unico dove valgono i punti in classifica.

Su Nove, alle 21.30, il reality Il contadino cerca moglie. Dopo le prime due puntate di studio tra corteggiatori e corteggiatrici, nel reality condotto da Gabriele Corsi si inizia a fare sul serio. I concorrenti sceglieranno i partner con i quali cominciare insieme la convivenza di vita bucolica.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Il re del bisturi. Nuovo appuntamento con il professore Giulio Basoccu che racconta storie di vita reale, toccando temi importanti come il cambiamento, l’autostima e la determinazione. Oggi Basoccu aiuta Luisa e Francesca raggiungere i loro obiettivi.

I film di questa sera giovedì 7 novembre 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2007, di David Cronenberg, La promessa dell’assassino, con Naomi Watts. Londra. Una quattordicenne russa muore di parto. Nella ricerca dei familiari, l’ostetrica Anna s’imbatte in una delle più note gang criminali russe e nel loro autista Nikolai.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film giallo del 2010, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, con Robert Downey Jr., Jude Law. Holmes e il dottor Watson sono alle prese con il professor Moriarty. Grazie alla sua mente criminale, l’uomo potrebbe mettere in grave difficoltà il detective.

Su Iris, alle 21.10, il film d’azione del 1989, di Richard Donner, Arma letale 2, con Danny Glover, Mel Gibson. I detective Riggs e Murtaugh devono proteggere il testimone che può incastrare un’organizzazione criminale. Scoprono che a capo della gang c’è un diplomatico sudafricano.

Su Cine34, alle 21.05, il film drammatico del 2019, di e con Marco D’amore, L’immortale. La storia di Ciro Di Marzio, uno dei protagonisti della serie Gomorra. Sopravvissuto al colpo di pistola di Genny Savastano, Ciro è costretto a lasciare Napoli e don Aiello gli affida un incarico.

Stasera in tv giovedì 7 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Robert Budreau, Rapina a Stoccolma, con Ethan Hawke, Noomi Rapace. Un uomo vestito da Capitan America irrompe con un mitragliatore in una banca. Tra lui e una degli ostaggi si sviluppa a poco a poco una mutua comprensione. Da una storia vera.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Emanuele Crialese, Nuovomondo, con Vincenzo Amato, Charlotte Gainsbourg. Il viaggio sull’Oceano e lo sbarco a Ellis Island, negli Stati Uniti, di una famiglia siciliana, i Mancuso, agli inizi del Novecento. Tra sogni, realtà sconosciute, paure e speranze.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1997, di Mimi Leder, The Peacemaker, con George Clooney. Un gruppo di mercenari riesce a rubare un ordigno nucleare. Per sventare un attacco, si mobilitano il colonnello dei servizi segreti Thomas Devoe e la fisica Julia Kelly. La loro missione sembra disperata.