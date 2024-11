Io Canto Generation, Namite Selvaggi vince l’edizione 2024: chi è, età, quanto ha vinto

Namite Selvaggi è la vincitrice di Io Canto Generation 2024. La bambina ha ottenuto il trofeo nel corso della finale dello show, andata in onda in prima serata su Canale 5 nella giornata di ieri, mercoledì 13 novembre.

Io Canto Generation 2024 Namite Selvaggi, chi è la vincitrice del programma

Namite Selvaggi, fresca vincitrice di Io Canto Generation 2024, ha solamente 15 anni. Nonostante la sua giovane età, ha sin da subito colpito tutti grazie alla sua voce, tanto potente quanto capace di emozionare. La concorrente ha affrontato il percorso televisivo affiancata dalla coach Benedetta Caretta, che nel 2010 ha vinto la seconda edizione di Io Canto, format anch’esso condotto da Gerry Scotti e dal quale è nato lo spin off Io Canto Generation.

Namite Selvaggi, come ha avuto la possibilità di spiegare in più di una occasione, è nata in Tanzania, più precisamente a Dar es Salaam. Il padre, però, è originario del nostro paese. Attualmente, Namite vive in Italia, nei pressi di Terracina.

Le esibizioni della finale

Durante la finale di Io Canto Generation 2024, la cantante Namite Selvaggi si è esibita in quattro, diversi brani. In primis ha calcato il palco in compagnia della sua coach Benedetta Caretta, insieme alla quale ha duettato sulle note di Stand up for love e di When You Believe. In seguito, con il procedere della serata, ha convinto il pubblico con la performance in Halo di Beyoncé. Infine, è riuscita a sollevare il titolo di trionfatrice dell’edizione grazie alla cover di Greatest Love of All di Whitney Houston.

Grazie alla vittoria, Namite Selvaggi ha ottenuto la possibilità di seguire un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze. Inoltre, ha vinto un viaggio a New York, durante il quale può visitare il mitico Teatro Broadway. Infine, grazie alla collaborazione con R101, l’artista può registrare in studio una cover.

Io Canto Generation 2024 Namite Selvaggi, le parole della vincitrice

Come riporta il sito Mediaset Infinity, la vincitrice Namite Selvaggi, subito dopo la finale di Io Canto Generation, ha sottolineato: “Penso di aver vinto perché ho preso tutte le cose che mi hanno insegnato, le ho messe insieme e ho dato del mio meglio. Mi sono sentita veramente a casa. I miei genitori quando cantavo sono sempre stati partecipi, li guardavo perché mi davano tanta forza. Quando vedevo mia madre commuoversi ero veramente contenta. Namite, nella lingua della tribù di mia madre, vuol dire vittoria. Penso che anche in Tanzania siano tutti molto contenti. Mi ci è voluto un po’ prima di realizzare“.