Stasera in tv giovedì 14 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 14 novembre 2024. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Canale 5, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 14 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio. Nations League: Belgio-Italia. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles la Nazionale di Luciano Spalletti ritrova quella del Belgio allenata da Domenico Tedesco. All’andata gli Azzurri hanno pareggiato 2 a 2 con i gol di Andrea Cambiaso e Mateo Retegui. Per l’Italia la Nations League continuerà domenica 17 a Milano contro la Francia.

Su Rai2, alle 21.20, il programma Delitti in famiglia. Rivediamo Stefano Nazzi nella puntata sull’omicidio di Melania Rea. Sposata e madre della piccola Vittoria, di appena 18 mesi, Melania scomparve il 18 aprile del 2011. Venne ritrovata senza vita due giorni dopo, in un bosco, trafitta da oltre 35 coltellate. Per la sua morte è stato condannato il marito.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. C’è del genio nelle sigle del programma di Geppi Cucciari, che ogni settimana si inventa qualcosa di nuovo per aprire la puntata. Questa edizione è partita sulle note di “Rumore”, immortale hit di Raffaella Carrà del 1974, reinterpretata con un nuovo testo e un’irresistibile coreografia vintage.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Muti prova Nabucco. Secondo doppio appuntamento con il Maestro Riccardo Muti che esegue le “prove” del Nabucco di Giuseppe Verdi aperte al pubblico. Il Maestro guida il pubblico all’ascolto del cuore dell’opera concentrandosi sui suoi momenti chiave.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Tra una discussione sulla legge di bilancio e un confronto sull’immigrazione, Paolo Del Debbio trova sempre il tempo di scrivere. Il suo ultimo libro è “Siamo tutti filosofi senza saperlo”: “Sono storie di persone comuni, che grazie alle loro esperienze arrivano alle stesse conclusioni dei grandi pensatori”.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love, con Burak Ozcivit. Kemal (Burak Ozcivit) ha contattato la polizia per far arrestare sua sorella, ma durante la conversazione si rende conto che non sta dicendo il falso e che potrebbe non essere stata lei ad uccidere Ozan. Nel frattempo, Hakan chiede a Vildan di firmare l’autorizzazione all’autopsia già vidimata da Nihan.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Secondo quanto annunciato all’inizio della stagione, era previsto oggi il debutto di “Le Iene Show”, che invece è stato rimandato di qualche settimana. Al suo posto, tre puntate dello spin-off “Inside”, dedicato agli approfondimenti di temi già trattati in passato dai coraggiosi inviati di Davide Parenti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Dalla 6° edizione (ora siamo alla 15°) il talk di Corrado Formigli è diventato un punto di riferimento del giovedì per i temi politici ed economici del Paese. Con un occhio sempre critico sul Governo, a volte anche sull’opposizione.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.30, il reality Il contadino cerca moglie. Nuova puntata del reality condotto da Gabriele Corsi che vede 4 contadini e una contadina in caccia dell’altra metà della mela. Fra i maschietti il più giovane è Roberto, un giovane di 24 anni di Preone (Udine) che fa l’allevatore montanaro.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Il Re del bisturi. Tra i casi clinici del professore Giulio Basoccu c’è quello di Victoria: mamma affettuosa, con un passato complicato, cerca di ritrovare forma e spensieratezza. Poi c’è Ludovica, membro dello staff che si rivolge al chirurgo per un problema estetico.

I film di questa sera giovedì 14 novembre 2024

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di Michael Bay, Transformers, con Shia Labeouf, Megan Fox. La Terra è il teatro della battaglia finale tra due razze di robot: i buoni Autobots e i malvagi Decepticons. Il giovane Sam e la bella Mikaela restano coinvolti nel conflitto.

Su Iris, alle 21.10, il film d’azione del 1992, di Richard Donner, Arma letale 3, con Mel Gibson, Danny Glover. Prossimo alla pensione, il detective Murtaugh viene coinvolto dal collega Riggs in un’ultima indagine. Devono scoprire chi ha rubato delle armi dal deposito della polizia.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2018, di Jon M. Chu, Crazy & Rich, con Henry Golding, Constance Wu. Rachel accompagna il fidanzato Nick al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Ma una volta lì, viene a conoscenza di dettagli chiave che il compagno le ha nascosto.

Stasera in tv giovedì 14 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2012, di Riccardo Milani, Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio. Per una svista, il precario Peppino viene eletto Presidente della Repubblica. La sua disarmante onestà conquista il popolo, ma dovrà fare i conti con i complotti e incidenti diplomatici.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, con Jessica Chastain. Stati Uniti: per dieci lunghi anni una squadra d’élite segreta, composta da membri dell’intelligence e militari, ha cercato in tutti i modi di catturare Osama Bin Laden. E un giorno.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 1990, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro – Parte III, con Michael J. Fox. Stati Uniti, 1955. Marty Mc Fly riceve una lettera da Brown. Datata 1885, la missiva rivela dove è nascosta la sua macchina del tempo. Marty trova l’auto, ma anche una tomba.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1991, di Kathryn Bigelow, Point Break, con Keanu Reeves, Patrick Swayze. Per finanziarsi, Bodhi e i suoi amici surfisti rapinano le banche mascherati da ex presidenti degli Stati Uniti. Ma l’agente dell’Fbi Johnny Utah si mette sulle loro tracce.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Gregory Hoblit, Il caso Thomas Crawford, con Anthony Hopkins. Un ingegnere uccide la moglie, che lo tradiva con un poliziotto, e si costituisce. Un giovane procuratore pensa che il caso sia risolto, ma poi le cose si complicano.