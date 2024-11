Splendida Cornice, la puntata del 14 novembre: in studio Irene Grandi

Giovedì 14 novembre, su Rai 3, prosegue con un nuovo appuntamento l’edizione 2024 di Splendida Cornice. Il programma, che mischia il mondo dell’intrattenimento con quello della cultura, prende il via alle 21:20 circa.

Splendida Cornice 14 novembre, gli esperti

La società che ha curato la realizzazione del format è Rai Cultura. Lo show, giunto alla quarta edizione, è condotto dalla solita Geppi Cucciari. Al suo fianco, in studio, tornano gli esperti competenti. In tale ruolo, questa settimana, ci sono la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la scrittrice ed esperta di cultura giapponese Laura Imai Messina. Essi hanno il compito di rispondere alle più disparate curiosità del pubblico in studio.

Confermatissimo il professore di italiano Andrea Maggi, che esegue il solito controllo ortografico italiano. Tornano le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e i servizi sull’arte di Alessandro Arcodia. L’accompagnamento musicale è della band di Nicola “Ballo” Balestri.

Rocco Papaleo e Fabrizio Bentivoglio

Nel corso di Splendida Cornice di oggi, giovedì 14 novembre, la padrona di casa dialoga con l’attore Fabrizio Bentivoglio. Quest’ultimo, vincitore in carriera di ben tre David di Donatello, interviene in diretta per parlare del suo ultimo film. In esso, intitolato Eterno Visionario, l’interprete presta il volto di Luigi Pirandello.

In seguito, Geppi Cucciari dialoga con il regista ed attore Rocco Papaleo. L’artista, per l’occasione, interviene in qualità di scrittore, essendo autore di Perdere tempo mi viene facile. Atteso il Premio Strega Sandro Veronesi, che lancia la sua nuova opera letteraria dal titolo Settembre nero. Per il mondo della musica c’è Irene Grandi, presto impegnata con il suo Fiera di me tour.

In scaletta un faccia a faccia con Robinson McClellan, noto per aver ritrovato un manoscritto ancora inedito di Chopin. Nello spazio ci sono anche Iacopo Cividini del Mozarteum e Carlo Centemeri che accompagna una performance dell’Accademia Ucraina di Balletto.

Splendida Cornice 14 novembre, omaggio a La Domenica Sportiva

Infine, a Splendida Cornice di oggi, giovedì 14 novembre, è in programma un lungo approfondimento dedicato allo sport. C’è Giacomo Agostini, ex motociclista quindici volte campione del mondo. Attesa, poi, l’ex tennista Ilie Nastase, al centro del documentario intitolato Nasty.

In seguito, Geppi Cucciari, insieme all’ex nuotatrice Novella Calligaris, realizza un sentito omaggio a La Domenica Sportiva. Il storico rotocalco sportivo è fra i più longevi della televisione italiana, avendo debuttato nel lontano 1953. Quella attualmente in onda è la 72esima edizione ed è condotta da Simona Rolandi.