Endless Love, la puntata del 14 novembre: trama, cast e curiosità

Giovedì 14 novembre, su Canale 5, prosegue la programmazione tv italiana di Endless Love. La soap opera turca inizia alle ore 21:20 circa, prendendo il via subito dopo la fine dell’appuntamento quotidiano di Striscia la Notizia!.

Endless Love 14 novembre, regista e dove è girata

Endless Love, che in patria è conosciuta con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato in Turchia nel 2015. La serie è una produzione originale della società Ay Yapim, che ha già firmato altre fiction di successo come Segreti di famiglia e La ragazza e l’ufficiale. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Endless Love 14 novembre, la trama

Durante Endless Love di oggi, giovedì 14 novembre, Kemal ha preso una decisione sofferente. Il protagonista, infatti, seppur con difficoltà, ha deciso di mettersi in contatto con la polizia con l’obiettivo di far arrestare sua sorella Zeynep. Tuttavia, mentre sta parlando con le forze dell’ordine, è colto dai dubbi.

L’uomo, infatti, si rende conto che la sorella potrebbe non aver mentito e, dunque, potrebbe non essere stata lei ad uccidere Ozan, anche se ha tentato di soffocarlo. Kemal, dunque, non è più convinto fino in fondo nel denunciare Zeynep alla polizia.

Spoiler finale

Durante l’episodio di oggi della soap opera, Emir rientra nell’appartamento e trova Asu. Tuttavia, Zeynep non è più in casa e nessuno sembra sapere dove sia. L’uomo, preoccupato, ordina a Tufan di mettersi alla ricerca della donna. Vildan ottiene delle risposte nel momento in cui trova una lettera scritta da Zeynep. Quest’ultima, infatti, spiega ciò che l’ha spinta ad andarsene di casa, includendo in tali motivazioni anche la morte di Ozan. La donna, leggendo tali parole, va su tutte le furie e, desiderosa di vendetta, si arma di una pistola.

La situazione, ben presto, è destinata a precipitare. Zeynep è in pericolo di vita e Nihan, preoccupata per ciò che potrebbe accadere da lì a breve, sceglie di presentarsi dalla polizia e raccontare tutto. Infine, dall’analisi delle tracce trovate sulla pistola emerge che a sparare è stata Vildan.

Endless Love 14 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento odierno di Endless Love, soap turca visibile dalle 21:20 su Canale 5 e fruibile in streaming su Mediaset Infinity.