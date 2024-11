Don Matteo puntata La strada giusta su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 21 novembre, su Rai 1, è in onda la puntata intitolata La strada giusta di Don Matteo. La fiction, come di consueto, è visibile dalle ore 21:20 circa e prende il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Don Matteo La strada giusta, regista e dove è girata

Don Matteo, visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play, è una produzione originale di Lux Vide. Sono tre i registi che lavorano agli appuntamenti, ovvero Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Riccardo Vicario, che ha già diretto la tredicesima stagione della fiction. La sceneggiatura è firmata da Alessandro Boncinvenni, Enrico Oldoini e Domenico Saverni.

Quella attualmente in onda è la quattordicesima stagione. Essa è composta da dieci puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Dopo una pausa di una settimana, dovuta alla presenza in palinsesto delle partite dell’Italia in Nations League, la rete ammiraglia della TV di Stato torna a proporre la serie nel prime time del giovedì. Le riprese si sono svolte a Spoleto, anche se vari interni sono stati ricostruiti a Roma.

Don Matteo La strada giusta, la trama

Nel corso dell’episodio La strada giusta di Don Matteo, il capitano Martini è ancora convinto che Giulia stia cercando di aiutare segretamente il suo fidanzato. Lei, tuttavia, nega, ma l’inquirente prova ad usare tutti i mezzi a sua disposizione pur di farla ragionare.

Intanto, Martini è decisamente distratto dalla sua vita privata. Vittoria, la sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato, sta per convolare a nozze. Poco prima di celebrare le nozze, però, accade un fatto decisamente grave. Le forze dell’ordine, infatti, effettuano un blitz ed arrestano il futuro sposo, accusato di aver commesso un reato.

Spoiler finale

Nel frattempo, nell’appuntamento odierno della serie, fervono i preparativi per il compleanno del Maresciallo Cecchini. Il personaggio interpretato da Nino Frassica inizia a sospettare che gli altri protagonisti gli stiano organizzando una festa a sorpresa. Ad alimentare questa sua convinzione vi è il fatto che, fra le strade di Spoleto, scorge in varie occasioni Don Matteo.

Don Matteo La strada giusta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi presenti nella quattordicesima stagione di Don Matteo, visibile in diretta streaming ed on demand su Rai Play.