Zecchino d’oro 2024, la nuova edizione dal 29 novembre: conduttori e canzoni in gara

Venerdì 29 novembre, su Rai 1, esordisce lo Zecchino d’oro 2024. Con quella di quest’anno, la storica manifestazione canora giunge all’importante traguardo della 67esima edizione.

Zecchino d’oro 2024, dove vedere lo show

Lo Zecchino d’oro 2024 si articola, così come già avvenuto in passato, in tre differenti giornate. La prima, come detto, si svolge il 29 novembre. La seconda è in programma il giorno seguente, sabato 30 novembre. Infine, domenica 1° dicembre, i tanti appassionati hanno la possibilità di seguire la finale, durante la quale è proclamato l’artista vincitore.

Come sempre, è la Rai ad avere i diritti televisivi per trasmette l’evento. Tutte e tre le puntate, in particolare, sono visibili in diretta su Rai 1. Oltre che sulla rete ammiraglia della TV di Stato, la kermesse musicale è fruibile in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.

Il direttore artistico è Carlo Conti

Venerdì e sabato, lo Zecchino d’oro è in onda in diretta nel pomeriggio di Rai 1. Per tale motivo, cambia la consueta programmazione tv della rete. Il 29 novembre salta la puntata de La Vita in Diretta. Il giorno seguente tocca ad Emma D’Aquino con Sabato in Diretta ad abbandonare la sua collocazione tradizionale.

Il direttore artistico della 67esima edizione dello Zecchino d’oro 2024 è Carlo Conti. Quest’ultimo ricopre tale ruolo oramai da tempo, avendo ottenuto l’incarico nel 2017. Conti può vantare un particolare record. Quest’anno, infatti, ha l’onore e l’onere di essere in contemporanea sia il direttore artistico dello Zecchino d’oro che del Festival di Sanremo. Un impegno, dunque, che dimostra ancora una volta la grande passione per la musica del presentatore.

Carlo Conti, nello Zecchino d’oro 2024, non si limita a lavorare dietro le quinte, ma appare anche in video. Infatti, conduce la finale del 1° dicembre.

Zecchino d’oro 2024, chi sono i conduttori del venerdì e sabato

Per ciò che concerne gli appuntamenti del venerdì e del sabato dello Zecchino d’oro 2024, i padroni di casa sono Lorenzo Baglioni e Carolina Benvenga. Il primo è un cantautore divenuto noto soprattutto a partire dal 2018, quando ha gareggiato fra le Nuove proposte di Sanremo con la hit Congiuntivo. Lo scorso anno, Baglioni ha firmato il testo della canzone Puz Puz Puzzola, in gara nella manifestazione dedicata ai più piccoli.

La seconda, invece, non è un volto nuovo per lo show, che ha già condotto dodici mesi fa. Benvenga è molto amata soprattutto dai bambini, avendo guidato format in onda sulle reti per bambini Rai Yoyo e Rai Gulp.