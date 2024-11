Ballando con le stelle, la puntata del 16 novembre: ospite Elettra Lamborghini

Sabato 16 novembre, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Ballando con le stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci, prende il via alle 20:35 circa. Nel corso della serata, si esibiscono i concorrenti rimasti ancora in gioco. A giudicarli ci sono Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Gli ospiti odierni sono Elettra Lamborghini e Massimiliano Gallo.

Ballando con le stelle 16 novembre, inizia la puntata

Inizia la puntata. Milly Carlucci svela che ogni coppia si cimenta in due coreografie. La prima è dedicata ad una persona a loro cara. La seconda è quella tradizionale. Prima, però, c’è Ballando con te. Si sfidano i Glance Up e i Dancevision. La vittoria va a questi ultimi.

Si parte con le coreografie dei vip per i loro cari. Luca Barbareschi dedica la danza alla sorella Valentina. Al figlio Davide, invece, è dedicato il ballo di Sonia Bruganelli. La conduttrice Bianca Guaccero vuole ringraziare, con il ballo, il suo papà, che ha superato un grave problema di salute. Ottima performance di Guaccero. Segue Federica Pellegrini, che omaggia il marito Matteo. Tocca a Federica Nargi, che ricorda la nonna scomparsa un anno e mezzo fa. Tommaso Marini, invece, fa una dedica a sé stesso.

A Ballando con le stelle del 16 novembre, Francesco Paolantoni ricorda la sorella Tina. Anna Lou piange nel ricordo di nonna Daria. Infine, Massimiliano Ossini fa una dedica alla sua famiglia. Francesco Paolantoni annuncia che Anastasia Kuzmina si è infortunata nel ballo precedente. Carolyn assegna rispettivamente 10, 20 e 30 punti alle coreografie che, a suo dire, hanno restituito al meglio le loro emozioni. Al terzo posto c’è Massimiliano Ossini, al secondo c’è Bianca Guaccero e al primo Federica Nargi.

Massimiliano Gallo ed Elettra Lamborghini

A Ballando con le stelle del 16 novembre scende in pista il primo ballerino per una notte di oggi, ovvero Massimiliano Gallo. Anche in questo caso può votare solo Smith, che dà all’attore 10. Intanto, arriva un aggiornamento su Kuzmina: ha una distorsione che potrebbe impedirle di ballare.

Intanto, parte la gara vera e propria con Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. I due eseguono una rumba, molto criticata da Canino, che suggerisce: “Era meglio fare qualcosa di meno, ma fatto meglio“. Per Lucarelli è stato un ballo “bruttino”. Solo 21 punti per loro.

Si cambia registro con la samba di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Molte critiche alla ragazza. Solo 29 punti, con il 5 di Lucarelli e il 4 di Mariotto. Proseguono Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen. Complimenti da Lucarelli e da Canino per il jive. Ben 44 punti, che diventano 54 con il bonus della prima manche.

La pista accoglie Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli. Per Zazzaroni e soprattutto Selvaggia, la coreografia è troppo incentrata su Tripoli. Ricevono comunque 44 punti.

Stop alla gara: a Ballando con le stelle del 16 novembre c’è Elettra Lamborghini.