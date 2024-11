Stasera in tv domenica 17 novembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 17 novembre 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma condotto da Sigfrido Ranucci, Report. Su Canale 5, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis.

Stasera in tv domenica 17 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Nations League: Italia-Francia. Allo Stadio San Siro di Milano tutto è pronto per accogliere la Nazionale di Luciano Spalletti che incontra la Francia di Didier Deschamps per l’ultima giornata della fase a gironi. All’andata, giocata il 6 settembre, gli Azzurri avevano battuto i “galletti” per 3 a 1 con reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori.

Su Rai3, alle 21.05, l’attualità con Report. Ogni lunedì, all’indomani della messa in onda, Sigfrido Ranucci e la sua redazione rispondono alle critiche di chi si sente danneggiato dalle loro inchieste. Come Antonella Giuli, sorella del ministro Alessandro Giuli, che ha ribattuto con una lunga lettera a un servizio del giornalista Giorgio Mottola

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Ultima domenica in diretta per Bianca Berlinguer, che dalla prossima settimana tornerà ad andare in onda solo di martedì. Tra i temi in primo piano, l’iter parlamentare della legge di bilancio, varata a ottobre dal governo Meloni, che l’opposizione cerca di cambiare presentando i propri emendamenti.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis. Gara e Ibrahim informano Deva della scomparsa del piccolo Cemal. Lei si precipita al parco e inizia a chiedere ai passanti se abbiano visto suo figlio. Nel frattempo, Gulcemal (Murat Unalmis) e Cemal finiscono di mangiare e poi prendono un taxi per andare alla stazione di polizia più vicina. Gulcemal non ha mai lasciato Istanbul, in quanto non è mai risalito sulla nave che lo aspettava al porto perché, oltre al contrattempo di Cemal, si è fermato anche a parlare con un mendicante con in braccio un bambino. L’uomo è rimasto colpito dalla donna perché, a dispetto delle condizioni in cui vive, non ha mai pensato di abbandonare suo figlio.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Il pubblico continua a premiare il lavoro degli inviati in nero coordinati da Davide Parenti. Ogni domenica la trasmissione condotta da Veronica Gentili con Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba è uno dei programmi più visti della serata. Lo share sale soprattutto nella seconda parte.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Tra gli ospiti fissi del talk c’è il prof. Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale, che di recente ha risposto alla domanda di Massimo Gramellini “L’Italia è una Repubblica fondata sul conflitto d’interessi?”

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa. La new entry Edoardo Prati, giovane divulgatore letterario sui social, ha arricchito il parterre di ospiti di Fabio Fazio che già conta su nomi importanti, come Ornella Vanoni, Nino Frassica, Simona Ventura e Francesco Paolantoni.

Su Real Time, alle 21.15, il reality Il Castello delle Cerimonie. Al Castello, Imma e Matteo sono molto impegnati con i preparativi per festeggiare la Prima comunione di Davide. Tra le portate del menù, il bambino ha richiesto espressamente d’includere la sua amata mozzarella appena fatta.

I film di questa sera domenica 17 novembre 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Anna Gutto, Paradise Highway, con Juliette Binoche. La camionista Sally riceve dal fratello detenuto la richiesta di effettuare una consegna, ma la merce di scambio si rivela essere una bambina. Ora la donna dovrà proteggere la piccola e sfuggire dall’Fbi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di McG, 3 days to kill, con Kevin Costner, Hailee Steinfeld. L’agente della Cia Ethan Renner, affetto da un male incurabile, vorrebbe recuperare il rapporto con la famiglia. Ma la speranza di una cura miracolosa gli fa accettare un’ultima missione.

Su Iris, alle 21.15, il film d’avventura del 1989, di Steven Spielberg, Indiana Jones e l’ultima crociata, con Harrison Ford. Dopo aver liberato il padre Henry, sequestrato dai tedeschi, Indiana parte con il genitore alla ricerca del leggendario Santo Graal. Ma i nazisti sono sulle loro tracce.

Stasera in tv domenica 17 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Giovanni Veronesi, Romeo è Giulietta, con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati. Determinata ad ottenere una parte nel “Romeo e Giulietta” di un grande regista, da cui è stata esclusa per un errore del passato, Vittoria decide di camuffarsi da uomo e di proporsi per il ruolo di Romeo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The Untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner, Sean Connery. Chicago, 1930. L’agente federale Elliot Ness e il suo team cercano d’incastrare il famigerato Al Capone, boss della malavita che controlla tutti i traffici illeciti della città.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2003, di Richard Linklater, School of Rock, con Jack Black, Joan Cusak. Dewey Finn, un fanatico della musica rock, viene assunto per un equivoco come supplente in una scuola. Trasmetterà agli alunni la sua passione, ma seminerà il panico tra i genitori.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Billy Ray, Breach – L’infiltrato, con Ryan Phillippe, Dennis Haysbert. Un giovane agente dell’Fbi viene messo alle costole di un suo superiore, sospettato di vendere segreti ai russi. Ma l’uomo è un osso duro e incastrarlo non è facile.