Il Dottor Alì puntata La vita è bella: trama, cast e curiosità

Sabato 16 novembre, su Real Time, è in onda la puntata La vita è bella de Il Dottor Alì. La serie tv turca prende il via alle 21:20 circa e, con l’appuntamento di oggi, giunge al termine.

Il Dottor Alì La vita è bella, regista e dove è girata

La serie è la rivisitazione turca di Good Doctor, titolo nato in Corea del Sud e noto in tutto il mondo per la versione statunitense intitolata The Good Doctor. L’appuntamento ha una durata di circa due ore. Realizzata dalla società MF Yapim, la fiction ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La trama, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul.

Il Dottor Alì La vita è bella, la trama

Nell’ultima puntata de Il Dottor Alì, intitolato La vita è bella, per il protagonista è giunto il momento di affrontare una delle sue più grandi paure. Alì, infatti, ha appena saputo da Nazli che presto diventerà padre. Una notizia, questa, che lo turba profondamente, soprattutto a causa dei traumi che da bambino ha subito proprio per colpa del suo papà.

Nel frattempo, Alì è costretto ad accantonare, almeno momentaneamente, i suoi problemi personali per affrontare un caso clinico complesso. Al pronto soccorso, infatti, è giunto un paziente, che ha chiesto espressamente di incontrare il personaggio principale. I due si conoscono da quando erano piccoli. L’uomo era uno dei bulli che prendeva di mira Alì.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento di oggi, l’uomo chiede aiuto al protagonista per il figlio. Il piccolo è gravemente malato, avendo una forma molto aggressiva di osteoporosi infantile. Una condizione, questa, che gli provoca moltissima fratture, al punto da costringerlo a ritirarsi da scuola e a non uscire più dalla sua camera. Nonostante il difficile passato, Alì decide comunque di aiutare il figlio del suo ex aguzzino. Ben presto, però, la vicenda si dimostrerà decisamente molto più complessa rispetto a quello che si prevedeva inizialmente.

Il Dottor Alì La vita è bella, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del finale de Il Dottor Alì, serie tv turca il cui ultimo appuntamento è visibile su Real Time oggi, sabato 16 novembre, dalle ore 21:20 e in streaming ed on demand su Discovery+.