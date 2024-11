Domenica 17 novembre, gli ospiti in tv: da Fazio c’è Bocelli, a Domenica In arriva Venditti

Domenica 17 novembre, nei vari programmi tv, sono accolti numerosi ospiti. A Che tempo che fa di Fabio Fazio, al via alle 19:35 circa su NOVE, è dato ampio spazio al mondo del cinema.

Domenica 17 novembre ospiti in tv, Andrea Bocelli

A Che tempo che fa del 17 novembre, il padrone di casa accoglie Andrea Bocelli. Il tenore è una delle voci italiane più apprezzate e conosciuta al mondo. Nel corso del faccia a faccia, Bocelli celebra e ricorda i momenti principali della sua carriera, iniziata oramai 30 anni fa.

Per il mondo del cinema, invece, Fazio accoglie in studio l’attore Pierfrancesco Favino. Al suo fianco c’è Gabriele Salvatores. I due sono rispettivamente il volto e la regia di Napoli-New York, pellicola tratta da una sceneggiatura di Federico Fellini e Tullio Pinelli.

Lucia Annibali interviene per presentare il suo ultimo libro, intitolato Il futuro mi aspetta. Dal dolore alla speranza, una voce contro la violenza di genere. Infine, si canta con Clara, che esegue il brano Nero gotico.

Chi c’è da Mara Venier e da Francesca Fialdini

Su Rai 1, il 17 novembre dalle 14:00 c’è una nuova puntata di Domenica In. Grande protagonista è Antonello Venditti, cantautore che ha da poco pubblicato il libro autobiografico Fuori Fuoco. Achille Lauro canta il brano Amore disperato, mentre l’attrice Lunetta Savino lancia la fiction Libera, al via su Rai 1 il 19 novembre. Margherita Buy parla del film Una terapia di gruppo, al cinema dal 21 novembre. Bruno Vespa presenta il romanzo Hitler e Mussolini. Infine, con mamma Margherita, è ricordata Nadia Toffa.

Subito dopo la fine di Domenica In, dalle 17:20 su Rai 1, inizia Da noi a ruota libera. In esso, Francesca Fialdini intervista Bianca Guaccero, in gara a Ballando con le stelle. Nell’esperienza nello show ha trovato anche l’amore dopo aver incontrato il ballerino professionista Giovanni Pernice. In studio Enzo Iacchetti con Paolo Conticini, protagonisti di Tootsie, il nuovo musical di Massimo Romeo Piparo. Infine, è narrata la storia di Paola Marchetti, che ha scoperto solo diventata adulta di avere una sorella, a Cuba.

Domenica 17 novembre ospiti in tv, chi c’è a Citofonare Rai 2

Infine, domenica 17 novembre, dalle 10:15 su Rai 2, prende il via Citofonare Rai 2. Al timone dello show ci sono Simona Ventura e Paola Perego. Esse accolgono l’attore e conduttore Paolo Ruffini. In seguito, presenziano in qualità di ospiti Benedicta Boccoli, Deborah Caprioglio e Vittoria Belvedere, tre attrici ed amiche che parlano del loro ultimo spettacolo dal titolo Donne in Pericolo. Atteso, per una breve incursione, Roberto Da Crema.