Linea Verde, la puntata del 17 novembre: l’entroterra romagnolo

Domenica 17 novembre, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde. Il programma, come di consueto, prende il via alle 12:20 circa.

Linea Verde 17 novembre, l’entroterra romagnolo

Al timone di Linea Verde di oggi torna la solita coppia composta da Livio Beshir e da Peppone Calabrese. Insieme a loro, anche questa settimana, c’è l’inviata Margherita Granbassi.

L’ex schermitrice, infatti, approfondisce alcuni dei sentieri naturali più suggestivi delle zone visitate. Oltre che sulla rete ammiraglia della TV di Stato, il format è fruibile in diretta streaming ed on demand. A tal proposito, il punto di riferimento è il sito Rai Play.

Linea Verde di domenica 17 novembre è ambientato nell’entroterra romagnolo. In particolare, le telecamere del programma si concentrano nella provincia di Forlì Cesena, percorrendo la famigerata Valle del Rubicone.

Le colline di Monteleone, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone

Il viaggio di Linea Verde di oggi, domenica 17 novembre, si concentra sulle colline di Monteleone, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone. Peppone, in primis, ha la possibilità di partecipare ad un evento da sempre molto sentito nella comunità locale. Stiamo parlando della riapertura delle fosse di stagionatura del formaggio.

In tale ricorrenza sono grandi protagonisti i produttori di formaggio, che annualmente, da ogni parte del nostro paese, giungono sulle colline romagnole, soprattutto a Sogliano al Rubicone. Una volta qui, mettono i loro prodotti, derivanti dal latte di pecora, di capra e di mucca, in delle fosse scavate nel terreno che si chiudono in agosto e si riaprono a novembre. In tale lasso di tempo, composto da circa 100 giorni, avviene la stagionatura, che rende il siero un’eccellenza apprezzata in tutto il mondo.

Linea Verde 17 novembre, il liscio

Livio Beshir, a Linea Verde di oggi, propone un focus sul liscio. Uno stile di danza, questo, che è nato proprio nell’entroterra romagnolo, sul finire del 1800. Il racconto parte dalla figura di Secondo Casadei, che ha passato il testimone a Raul e poi a Mirko. Quest’ultimo, oggi, ha il compito di portare avanti la tradizione, che nel frattempo ha preso piede anche fuori dai confini regionali e nazionali.

Infine, nel corso della puntata di oggi della trasmissione, Margherita Granbassi va alla scoperta della dimensione naturalistica della Valle del Rubicone. Una zona, questa, ricca di boschi, sentieri e colline. Essi sono attraversati dalle acque del fiume sul quale Cesare pronunciò la sua frase storica: alea iacta est, ovvero il dado è tratto.