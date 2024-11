Stasera in tv martedì 26 novembre 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 26 novembre 2024. Su Rai2, il talk show di Francesca Fagnani, Belve. Su Italia 1, il film con Gerard Butler, Attacco al potere.

Stasera in tv martedì 26 novembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 2° puntata della fiction Libera, con Lunetta Savino, Matteo Martari. Libera (Lunetta Savino) e Pietro sono sulle tracce di Vanni Rosani, proprietario dello yacht club nel quale Bianca lavorava la sera in cui è morta e suo possibile assassino. Lo costringono a parlare, ottenendo nuove informazioni: la morte di Bianca effettivamente è stata un omicidio.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. “Un Jack Russell Terrier, simpatico ma se ti prende al polpaccio…”: così Francesca Fagnani risponde alla domanda “Che belva si sente?”, quella che anche stasera aprirà tutte le sue interviste. Tra i protagonisti annunciati in questa edizione, Valeria Bruni Tedeschi e Gianmarco Tamberi.

Su Rai3, alle 21.20, Amore criminale. Veronica Pivetti introduce la docu-fiction che racconta la tragica storia di Romina De Cesare, la 36enne uccisa a Frosinone nel 2022 dal suo ex compagno. Fidanzati da quando erano adolescenti, i due si erano lasciati ma lui non accettava la separazione e cercava in tutti i modi di riportarla a sé.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Da sempre la politica è il tema prediletto di Bianca Berlinguer, che anche stasera la racconta in compagnia di Mauro Corona, collegato dalla sua casa di Erto, e insieme con tanti ospiti in studio a Roma, non solo giornalisti ma anche esperti, opinionisti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Primo dei due appuntamenti settimanali in prima serata con il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Se volete seguire in tempo reale gli inquilini della Casa potete farlo sintonizzandovi su Mediaset Extra, che trasmette in diretta anche nelle ore notturne.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Esaurito l’argomento sui risultati delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Giovanni Floris offre spazio a nuovi temi legati alla politica e all’economia. Alcuni ricevono un supporto dai sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. C’è stato anche il cantante dei Punkcake che si è spogliato restando in body leopardato nel 3° Live del Talent condotto da Giorgia. Si avvicina la finale del 5 dicembre a Napoli e le selezioni continuano anche nel 5° appuntamento di stasera.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Quattro squadre composte da altrettanti comici si affrontano in una gara d’improvvisazione. E’ il filo conduttore dello show condotto da Katia Follesa in replica sul Nove. Le sfide sono a colpi di round di durata e temi variabili.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento. Nuovo appuntamento con Flavio Montrucchio. Altri single hanno appuntamento per cena. Coccolati dall’atmosfera raffinata e romantica del ristorante, cercheranno di capire se chi hanno di fronte potrebbe essere la loro anima gemella.

I film di questa sera martedì 26 novembre 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Stéphane Rybojad, Special Forces – Liberate l’ostaggio, con Diane Kruger. Afghanistan. La giornalista francese Elsa Casanova viene fatta prigioniera dai talebani. Sei militari delle forze speciali vengono inviati sul posto nel disperato tentativo di salvarla.

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Felix Van Groeningen, Beautiful boy, con Steve Carell. David Sheff non si dà pace: suo figlio Nic, di appena 18 anni, è dipendente dalle crystal meth. Con il suo problema, Nic mette in pericolo tutta la sua famiglia. David dovrà resistere a tutto pur di salvare suo figlio.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2000, di Brian De Palma, Mission to Mars, con Tim Robbins, Gary Sinise. Degli astronauti sbarcano su Marte e poco dopo se ne perdono le tracce. Jim McConnell, Woodrow Blake e altri compagni vengono inviati sul pianeta per scoprire cosa è accaduto.

Su Italia 1, alle 21.45, il film d’azione del 2013, di Antoine Fuqua, Attacco al potere, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Un gruppo di terroristi fa irruzione alla Casa Bianca, uccidendo tutti i componenti della scorta del presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart), che viene preso in ostaggio. L’ex agente della sicurezza Mike Banning (Gerard Butler), uno dei pochi sopravvissuti, usa la sua esperienza per salvare Asher.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1959, di Howard Hawks, Un dollaro d’onore, con John Wayne, Dean Martin. Lo sceriffo Chance non si piega alle prepotenze di una banda di allevatori. Ma può contare solo su pochi alleati: il vicesceriffo dedito all’alcool, un giovane pistolero e un’avventuriera.

Su La 5, alle 21.35, il film commedia del 2006, di Nancy Meyers, L’amore non va in vacanza, con Cameron Diaz, Jude Law. Iris e Amanda, due giovani donne sfortunate in amore, decidono di scambiarsi le rispettive abitazioni per le vacanze di Natale. Entrambe incontreranno l’uomo dei loro sogni.

Stasera in tv martedì 26 novembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film horror del 2019, di Ari Aster, Midsommar – Il villaggio dei dannati, con Florence Pugh, Jack Reynor. Dani e Christian, giovane coppia americana, si regala una vacanza in Svezia, in occasione di un noto Festival di mezza Estate. Ma l’evento si trasforma ben presto in un incubo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Antoine Fuqua, The Equalizer – Il vendicatore, con Denzel Washington. L’ex agente della Cia Robert McCall si è ritirato in solitudine. Quando conosce Alina, una giovane prostituta russa tiranneggiata dal suo protettore, decide di darle una mano.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80, l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.