Primo Appuntamento, la puntata del 19 novembre: cene, single ed andamento coppie

Martedì 19 novembre, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma è condotto, come sempre, da Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 19 novembre, Viola e Nicolò

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Primo Appuntamento. Il programma, ogni settimana, ha come protagonisti otto single. Essi si recano nel locale ed effettuano una cena, in compagnia di un partner sconosciuto e mai visto prima. Ad accompagnarli nell’avventura, oltre al conduttore Montrucchio, ci sono il barman Mauro e la maitre Barbara. Al termine del pasto, devono decidere se abbandonare insieme o separati il ristorante.

A Primo Appuntamento del 19 novembre c’è Viola. Ha 28 anni, è di Firenze ed è una studentessa universitaria di lingue straniere, in particolare di inglese e giapponese. Ha la passione per il mondo del cosplayer: “Mi sento un po’ una fatina, sono alla mano, infantile e bambinesca”. Passa la serata con Nicolò, 29enne di Desio, in provincia di Monza. È un poeta e scrittore, con un’educazione “da nobile”. Ha il sogno di “essere leggermente più conosciuto ed apprezzato di Stephen King”.

Luigi cena con Sabrina

Nel corso di Primo Appuntamento di oggi c’è Luigi. Ha 60 anni ed è di Pontedera, in Toscana. Lavora come operaio nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Nonostante le delusioni passate, crede ancora nell’amore: “Sono single da otto/nove anni, ho sempre incontrato persone che sono il mio opposto”.

La sua anima gemella potrebbe essere la 58enne Sabrina. È romana ed è un’addetta alle vendite in un grande negozio di abbigliamento della capitale. Appare determinata e sicura di sé, cerca un uomo “simpatico e maturo, consapevole di ciò che vuole”.

La puntata odierna del programma procede con Tania. Ha 50 anni e vive a Teramo, dove fa la segretaria. È socievole, ama scherzare: “Trovo il lato comico in ogni situazione, la vita va presa con leggerezza. Sono un po’ testarda e permalosa”. Incontra il 46enne Francesco, magazziniere della provincia di Pescara. Spera di trovare una persona con la quale vivere la vita “al 100%”. Si definisce “romantico” ed in passato ha già avuto degli appuntamenti al buio.

Primo Appuntamento 19 novembre, Paolo e Benedetta

Infine, durante Primo Appuntamento di oggi, martedì 19 novembre, ci sono Paolo e Benedetta. Il primo ha 19 anni, studia al liceo artistico ed è un grande amante della street art. Adora stare a contatto con la natura, praticando varie attività, dalle immersioni allo sci. La seconda ha 21 anni, è di Ragusa ma studia giurisprudenza a Bologna. Il suo sogno è quello di diventare un magistrato. Sottolinea: “Sono molto determinata, ma anche molto buona”.