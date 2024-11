Bake Off Italia 2024, la puntata del 22 novembre: prove, grembiule blu ed eliminato

Venerdì 22 novembre, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Bake Off Italia 2024. Quello odierno è il dodicesimo appuntamento della stagione.

Bake Off 22 novembre, il titolo della puntata è Gli artigiani della pasticceria

A Bake Off Italia di oggi, venerdì 22 novembre, torna la conduttrice Benedetta Parodi. Quest’ultima accoglie i concorrenti rimasti ancora in gioco, che si sfidano in tre differenti manche sotto il suggestivo tendone di Villa Borromeo d’Adda.

A giudicare i partecipanti ci sono Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Al loro fianco c’è Iginio Massari, giudice che si aggiunge esclusivamente per la prova tecnica.

Il titolo dell’appuntamento di oggi dello show è Gli artigiani della pasticceria. Benedetta Parodi, in apertura di serata, comunica agli aspiranti pasticceri che dovranno realizzare delle preparazioni con decorazioni sempre più precise ed eleganti.

La prova creativa e quella tecnica

Ad aprire la puntata di Bake Off del 22 novembre c’è, come sempre, la prova creativa. In essa, i partecipanti sono costretti a lavorare all’uncinetto. Infatti, devono portare sulle loro tavole le cosiddette torte all’uncinetto, ovvero una preparazione molto spettacolare che richiede grande sapienza nell’uso della sac à poche. Ogni pietanza dev’essere composta da almeno tre piani, con altrettante tipologie di farcitura.

L’appuntamento con il programma prosegue con la prova tecnica. Un momento, questo, sempre molto temuto e che ha come protagonista Iginio Massari. Il maestro pasticcere, per l’occasione, costringe gli sfidanti a preparare la torta maiolica.

Essa è caratterizzata da un guscio di pasta frolla, farcito con pistacchio e, soprattutto, con una piastrella di frolla coperta da pasta zucchero. Su di essa devono disegnare in perfetto stile maiolica, tipica forma d’arte che contraddistinguono le ceramiche dell’isola di Maiorca. Dopo la prova, i giudici, come di consueto, assaggiano tutti i dolci al buio, cioè senza sapere le identità dei pasticceri che li hanno realizzati.

Bake Off 22 novembre, la prova a sorpresa

Infine, la puntata del 22 novembre di Bake Off termina con la prova a sorpresa. In essa, i concorrenti, suddivisi in due differenti team, devono realizzare una scultura di cioccolato. Si tratta di una prima volta: mai prima d’ora era stata assegnata una prova di questo tipo nella versione italiana dello show.

In particolare, le compagini hanno a disposizione due differenti progetti: uno sferico, l’altro quadrato. Lisa, avendo il grembiule blu in quanto vincitrice della scorsa puntata, ha la possibilità di sfruttare il proprio vantaggio.

Al termine dei 180 minuti messi a disposizione, i giudici procedono con l’assaggio. L’aspirante pasticcere migliore ottiene il grembiule blu. Il peggiore, invece, è definitivamente eliminato.